'Banka kurtarımında ekstra para gerekmiyor'

ABD yönetimi, güç durumdaki bankaları kurtarmak için Kongre'den daha fazla para istemeyi planlamadığını bildirdi.



Beyaz Saray sözcüsü Robert Gibbs yaptığı açıklamada, ABD'de 19 büyük bankaya uygulanan "dayanıklılık testleri"nin sonuçlarını görmediğini, ancak yönetimin, elinde yeteri kadar para olduğundan ve Kongre'den ilave para istemeyeceğinden emin olduğunu söyledi.



Bu arada bazı kaynaklara göre, düzenleyici kurumlar, dayanıklılık testine tabi tutulan 19 bankadan 10 kadarının sermayesini artırması gerektiğini düşünüyor.



ABD hükümeti, ekonomide koşulların daha da kötüleşmesi halinde bu duruma karşı koyması için hangi bankaların daha fazla hükümet desteğine ihtiyaç duyabileceğini ortaya koyması beklenen "dayanıklılık testleri" uygulamasının sonuçlarını perşembe günü açıklayacak.



Düzenleyici kurumların, Bank of America ve Citigroup'tan sonra milyarlarca dolar tutarında tutsat, inşaat ve kredi kartı kredisi veren Wells Fargo'dan da sermaye artırımına gitmesini istediği bildirildi.



Konuya yakın kaynaklar, "dayanıklılık testleri" sonuçlarının bankanın derin bir durgunluk halinde varlığını sürdürme sorunuyla karşılaşacağını gösterdiği için Wells Fargo'dan sermayesini artırmasının istendiğini belirttiler.



Obama yönetiminin bankaları istikrara kavuşturma planının en önemli bölümü durumundaki "dayanıklılık testleri", gelecek iki yılda işsizliğin yüzde 10,3'e çıkması ve konut fiyatlarının yüzde 22 düşmesini de kapsayan bir senaryoya göre, bankaların karşılaşacağı muhtemel kayıpları tahmin etmek için yapılıyor.



Testler, ekonominin kötü olduğu bir dönemde bir bankanın minimum sermaye seviyesinin altına düştüğünü gösterirse, düzenleyici kurumlar bankadan sermayesini desteklemesi için bir yol bulmasını isteyecek.



Bankalara, özel yatırımcılardan para desteği alabilmesi için altı ay verilebilecek. Bu sistem çalışmazsa, hükümet 700 milyar dolarlık finansal sistemi kurtarma paketinden bankalara ilave para desteği verebilecek.



ABD'de düzenleyici kurumlar, bu 19 büyük finans şirketinden herhangi birinin batmasına izin vermeyeceklerini, çünkü bunun finansal sistemin kalanı için çok tehlikeli olacağını belirtiyor.



ABD şirketlerinin yurt dışı vergi açıklarına sıkı denetim



ABD Başkanı Barack Obama, ABD şirketlerinin yurt dışı vergi açıklarına sıkı denetim getiriyor.

Obama, yaptığı açıklamada, istihdamı deniz aşırı ülkelere kaydıran şirketlere yarayan ve zenginlere de offshore hesaplarını kullanarak vergiden kaçınmalarını sağlayan vergi uygulamalarını gözden geçireceklerini söyledi.



Beyaz Saray, planın, gelecek 10 yılda 210 milyar dolar tasarruf sağlayacağını hesaplıyor.

Obama yönetimi, şirketlerin, yurt dışında elde ettikleri karları, bu ülkelerdeki yabancı yan kuruluşlara devretmeleri durumunda, vergi ödemekten kurtaran koşullara izin veren vergi hukuku düzenlemeleri sıkılaştıracak.



Barack Obama, "Bu öyle bir düzenleme ki, Buffalo New York'da bir iş yaratmaktansa, Bangalore Hindistan'da yarattığınız bir iş için daha düşük vergi ödeyeceğinizi söylüyor" dedi.

Başkan Obama, vergi kaçakları yaratan yasal boşlukların kapatılacağını ve şirketlerin ve bireylerin vergi ödemekten kaçınmalarını önlemek için uygulamaların güçlendirileceğini söyledi.

Demokratlar, 1961'de John F. Kennedy de benzer bir teklif getirdiğinden bu yana söz konusu sorunla boğuşuyor.

