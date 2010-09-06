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BANKA KREDİSİYLE UYUŞTURUCU  ANKARA (A.A)

06 Eylül 2010 14:28

-BANKA KREDİSİYLE UYUŞTURUCU  ANKARA (A.A) - 06.09.2010 - Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda, 25 kilogram kubar esrar ile 5 bin 140 adet ecstasy hap ele geçirildi. Zanlıların uyuşturucu maddeyi ve sevkıyatta kullandıkları otomobili, banka kredisiyle aldıkları belirlendi.  Narkotik Suçlar Büro Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde satan şebekelere yönelik yapılan operasyonlarda, Ankara'nın Elmadağ ilçesi girişinde aranan bir araçta 25 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 kişi, ''Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak'' suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.  Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Uyuşturucu maddenin Diyarbakır'dan Ankara'ya getirildiği, zanlıların kubar esrarı ve kullandıkları aracı çektikleri banka kredisiyle aldıkları tespit edildi. Başkentte gerçekleştirilen ikinci operasyonda da 5 bin 140 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonlar kapsamında, zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise satışa hazır hale getirilmiş 2 gram eroin, uyuşturucu madde ticaretinden temin edildiği değerlendirilen 160 TL, boş bir tabanca şarjörü, yeşil reçeteye tabi 60 hap ve 2 mühürsüz plaka ele geçirildi. 

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