"Banka kredilerinin yüzde 14,3’ü sorunlu"

Bankaların toplam 3,6 trilyon TL’ye ulaşan kredilerinin yüzde 14.3″lük kısmının sorunlu halde olduğu belirtildi. Eski bankacı Erol Taşdelen, Bankavitrini’nde yayınlanan yazısında, “Kredilerden 150 milyar TL’lık kısım için hukuksal süreç başlatıldı. Yakından takip edilen kredilerin 360 milyar TL’lık kısmı da takibe düşme potansiyeli taşıyor. Başka bir ifade ile toplam kredilerin yüzde 14,3’lük kısmı sorunlu hale gelmiş durumda” dedi.

Taşdelen, şu yorumu yaptı:

“TL cinsi firma kredileri, 2019 yılı ikinci yarısından itibaren hızlı bir büyüme eğilimine girmiş ve bu eğilim algın sürecinde kamu bankaları öncülüğünde yapılan kredi kampanyaları ve kredi kullandırımını teşvik eden uygulamaların da etkisiyle güçlenerek devam etmiştir. 2020 yılı Ağustos ayı itibarıyla, toplam nominal stok kredi tutarı üzerinden hesaplanan kredi/GSYİH oranı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık 15 yüzde puan artış kaydederek yüzde 76,6’a ulaşmıştır.”

Eylül itibarıyla kredi büyümesinin yavaşladığına dikkat çeken Taşdelen şöyle devam etti:

“Ağustos ayıyla birlikte atılan parasal sıkılaşma adımlarının ticari krediler üzerindeki etkileri haftalık verilerde görülmeye başlanmıştır. Haziran ayında yüzde 60’a yaklaşan 13 haftalık kur etkisinden arındırılmış ticari kredi büyümesinin yıllıklandırılmış değeri, Eylül ayı ile birlikte yüzde 5’in altına inmiştir. Para politikasında atılan sıkılaşma adımları ile birlikte ticari kredi ivmesinde gözlenen yavaşlama, aktarım kanalının etkin işleyişi açısından olumlu olarak değerlendirilmektedir. Bu durumda, salgın sürecinde firmaların faaliyetlerini sürdürmek ve bozulan nakit akışlarını telafi etmek amacıyla talep ettikleri kredilerde yavaşlamanın sürmesi ve ticari kredilerde son dönemde gözlenen aşağı yönlü ivmenin önümüzdeki dönemde de devam edebileceği değerlendirilmektedir.”

Taşdelen, Ağustos ayından itibaren azalan kredi teşvikleri ve artan faiz oranlarının etkisiyle önümüzdeki yakın dönemde firmaların daha kısa vadeli kredilere yönelmesinin beklendiğini belirtti.