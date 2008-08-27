Banka iflasları Avrupa’ya sıçradı

ABD’deki banka iflaslarının ardından Avrupa’da da banka iflasları başladı. Danimarka’da, 8. büyük banka Roskilde Bank’a el konuldu.



Ekonomik durgunluğa giren Danimarka’da, 8. büyük banka Roskilde Bank’a el konuldu. El koyma operasyonuna neden olarak batık mortgage kredileri yüzünden zarar yazıp iflasa sürüklenmesi ve düşen konut fiyatları nedeniyle olası alıcıların çekilmesi gösterildi. Merkez Bankası ve kreditörlerin, Roskilde aktiflerini 891 milyon dolara alacağı ve bankanın 7.5 milyar dolarlık borcunu üstleneceği belirtildi.



Analistler, bu gelişmenin Danimarka bankacılık sektöründe birleşme dalgası yaratabileceğine, hatta şimdiden küçük bankalar segmentinde birleşmelerin başladığına dikkat çekiyorlar.



Danimarka bankaları 20007’li yılların başında büyümeye başlayan konut sektörüne bağlı olarak hızla büyümüştü. Danimarka’da kriz, iyimser fiyat ve talep hesaplarıyla ticari konut inşaatı sektöründeki fazla krediler nedeniyle patlak verdi.





