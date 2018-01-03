T24 LogoT24 Logo
Gündem

Banka hesaplarından aktardığı parayla alışveriş yaparken yakalandı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, bir bankanın iki müşterisinin hesabından toplam 12 bin lira parayı başka hesaplara gönderdiği belirlenen M

03 Ocak 2018 15:47

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, bir bankanın iki müşterisinin hesabından toplam 12 bin lira parayı başka hesaplara gönderdiği belirlenen M.B. (23), bir mağazada alışveriş yaparken polis tarafından yakalandı.
30 Aralık\'ta saat 19.50 sıralarında İzmir Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nü arayan banka görevlileri, Çorum ve Denizli illerinde bulunan iki müşterisine ait hesaplardan 5 bin 500 TL ve 6 bin 500 TL tutarlarında paranın, \'sahte internet sitesi oluşturularak, hesap bilgilerinin ele geçirilmesi\' yöntemi ile başka hesaplara havale ve eft yapıldığını bildirdi. Para aktarımı yapılan hesaba ait kart ile İzmir\'in Karşıyaka ilçesinde bulunan mağazalardan alışveriş yapıldığı belirtilerek, yardım istendi.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmayla, şüpheli M.B., alışveriş merkezindeki bir mağaza içerisinde yakalandı. M.B.\'nin yapılan üst aramasında, biri başkasının adına düzenlenmiş olmak üzere 2 banka kartı ve farklı bir firmaya ait, üzerinde el ile bilgilerin yazıldığı etiket yapıştırılmış toplam 3 manyetik şeritli kart, 1 cep telefonu, deneme işlemine ait POS slibi ve bin 555 TL ele geçirildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.B. tutuklandı.
Yetkililer, benzer olayların mağduru olmamak için, internet bankacılığına giriş yaparken, arama motorları kullanılmadan, doğrudan adres çubuğuna site adresinin yazılmasını gerektiğini belirtti. Ayrıca mesaj ile gelen şifre, banka ve kişisel bilgilerin kimseyle paylaşılmaması gerektiği vurgulandı. Şüphelenilen durumlarda en yakın banka şubesine ve adli birimlere başvurulması istendi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAAralıkEmniyeti Siber Suçlarla MücadeleMüdürlüğüDenizliTLParaKarşıyakaSiber Suçlarla MücadelePOSYetkililerAyrıcaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24