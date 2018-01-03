Banka hesaplarından aktardığı parayla alışveriş yaparken yakalandı

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, bir bankanın iki müşterisinin hesabından toplam 12 bin lira parayı başka hesaplara gönderdiği belirlenen M.B. (23), bir mağazada alışveriş yaparken polis tarafından yakalandı.

30 Aralık\'ta saat 19.50 sıralarında İzmir Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nü arayan banka görevlileri, Çorum ve Denizli illerinde bulunan iki müşterisine ait hesaplardan 5 bin 500 TL ve 6 bin 500 TL tutarlarında paranın, \'sahte internet sitesi oluşturularak, hesap bilgilerinin ele geçirilmesi\' yöntemi ile başka hesaplara havale ve eft yapıldığını bildirdi. Para aktarımı yapılan hesaba ait kart ile İzmir\'in Karşıyaka ilçesinde bulunan mağazalardan alışveriş yapıldığı belirtilerek, yardım istendi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmayla, şüpheli M.B., alışveriş merkezindeki bir mağaza içerisinde yakalandı. M.B.\'nin yapılan üst aramasında, biri başkasının adına düzenlenmiş olmak üzere 2 banka kartı ve farklı bir firmaya ait, üzerinde el ile bilgilerin yazıldığı etiket yapıştırılmış toplam 3 manyetik şeritli kart, 1 cep telefonu, deneme işlemine ait POS slibi ve bin 555 TL ele geçirildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.B. tutuklandı.

Yetkililer, benzer olayların mağduru olmamak için, internet bankacılığına giriş yaparken, arama motorları kullanılmadan, doğrudan adres çubuğuna site adresinin yazılmasını gerektiğini belirtti. Ayrıca mesaj ile gelen şifre, banka ve kişisel bilgilerin kimseyle paylaşılmaması gerektiği vurgulandı. Şüphelenilen durumlarda en yakın banka şubesine ve adli birimlere başvurulması istendi.



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