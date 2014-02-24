Banka hesaplarında 480 milyon lira unutuldu!

Son 5 yılda unutkan mudilerin zaman aşımına uğrayan hesaplarından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen tutar 480 milyon 543 bin 369 lira oldu.

Bankalar, 31 Aralık 2013 itibariyle zaman aşımına uğrayan 254 bin 717 adet mevduat ve katılım hesabında 119 milyon lira civarında para olduğunu TMSF’ye bildirdi. Ancak hesaplarda unutulup, TMSF’nin gelir kalemine kaydedilen rakam son 5 yılda 480 milyon lirayı aştı. TMSF verilerinden yapılan hesaplamaya göre, bankalarda unutulan ve 10 yıl hiçbir işlem yapılmayan hesaplardan son 5 yılda TMSF’ye aktarılan toplam tutar 480 milyon 543 bin 369 lira oldu.

Mudiler, İsviçre Frangı’ndan Japon Yeni’ne, Danimarka Kronu’ndan Suudi Arabistan Riyali’ne kadar 12 ayrı para cinsinden açılan hesaplarında paralarını unuttu. Mudilerin TL dışında, en fazla dolar ve Euro cinsi hesaplarında paralarını unuttuğu görüldü.