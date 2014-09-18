Banka hacizleri taksit taksit kalkıyor

Torba paketle getirilen vergi borçlarının nasıl yapılandırılacağına ilişkin ikincil mevzuat hazırlandı. Birkaç gün içinde Resmi Gazete’de yayımlanması beklenen tebliğlerin ardından başvurular başlayacak. Son dönemde birçok mükellefin banka hesabına konulan hacizler ise ancak ödeme başladıktan sonra taksitler oranında düşebilecek.

Başvuru ve ödeme

Tebliğ taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlandı. Bu tebliğin yayımlanmasını takiben vergi borcu olanlar 1 Aralık 2014 mesai bitimine kadar başvuru yapabilecekler. Borçlarını taksitlendirenlerin ilk ödemeyi 31 Aralık 2014 tarihine kadar; peşin ödeme yapmak isteyenlerin de yine 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödeme yapmaları gerekecek.

Hürriyet'in haberine göre, son dönemde Maliye, borçlu mükellefler için bankalardaki hesaplarına haciz uyguladı. Yetkililer, torba yasanın 73. maddesine göre borçlar için hacizlerin kalkmayacağını, yapılan ödemeler oranında hacizlerin kaldırılacağını söylediler. 73. maddede konuya ilişkin, “Bu maddeye göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir” ifadesi yer alıyor.

Ev hacizinde farklı

Bir kişinin bankada 20 bin lira parası varsa ve e-haciz uygulanmışsa bankadaki haciz, borcunu yeniden yapılandırdıktan sonra aylık ödeyeceği takside göre düşürülecek. Yetkililer, haczin bir gayrimenkule uygulanması halinde, “Borcu yapılandırdıktan sonra ev üzerindeki haczi kaldırmayacağız. Diyelim ki mükellef borcunu 18 ay taksite bağladı. Bütün taksitler bittikten sonra ancak ev üzerindeki haciz kalkacak. Çünkü gayrimenkulü bölemiyoruz. Ama mükellef gelip borcu daha düşükse ev yerine teminat mektubu ya da taşıt getirebilir. O zaman ev üzerindeki haczi kaldırabiliriz, taşıta uygularız. Ancak bu işlemler için başvurulması gerekiyor” dediler.

Araç muayenesi de kapsamda

Araç muayenelerini yaptırmayanlar için de torba yasada yapılandırma imkanı getirildi. 11 Eylül 2014 tarihi itibariyle araç muayenelerini yaptırmayanlar için yüzde 5’lik faiz yerine ÜFE aylık değişim oranları uygulanacak. Örneğin bir otomobilin araç muayene süresi 16 Eylül 2013 tarihinde doldu. 2014 yılı için otomobillerden 165.20 lira muayene ücreti alınıyor. Eğer yüzde 5 faiz uygulansaydı 123.90 lira gecikme bedeli ödeyecekti. Yapılandırmada ise ödeyeceği tutar 20.68 lira olacak. Toplam ödenecek tutar böylece 165.20 ve 20.68 lira ile birlikte 185.88 lira olacak.