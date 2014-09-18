T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Banka hacizleri taksit taksit kalkıyor

Torba Yasa'yla getirilen borç yapılandırması için ikincil mevzuatlar hazır. Mükelleflerin banka hesabına konulan hacizler taksitler oranında kalkacak

18 Eylül 2014 15:49

Torba paketle getirilen vergi borçlarının nasıl yapılandırılacağına ilişkin ikincil mevzuat hazırlandı. Birkaç gün içinde Resmi Gazete’de yayımlanması beklenen tebliğlerin ardından başvurular başlayacak. Son dönemde birçok mükellefin banka hesabına konulan hacizler ise ancak ödeme başladıktan sonra taksitler oranında düşebilecek.

 

Başvuru ve ödeme 

 

Tebliğ taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlandı. Bu tebliğin yayımlanmasını takiben vergi borcu olanlar 1 Aralık 2014 mesai bitimine kadar başvuru yapabilecekler. Borçlarını taksitlendirenlerin ilk ödemeyi 31 Aralık 2014 tarihine kadar; peşin ödeme yapmak isteyenlerin de yine 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödeme yapmaları gerekecek.

Hürriyet'in haberine göre, son dönemde Maliye, borçlu mükellefler için bankalardaki hesaplarına haciz uyguladı. Yetkililer, torba yasanın 73. maddesine göre borçlar için hacizlerin kalkmayacağını, yapılan ödemeler oranında hacizlerin kaldırılacağını söylediler. 73. maddede konuya ilişkin, “Bu maddeye göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir” ifadesi yer alıyor.

 

Ev hacizinde farklı 

 

Bir kişinin bankada 20 bin lira parası varsa ve e-haciz uygulanmışsa bankadaki haciz, borcunu yeniden yapılandırdıktan sonra aylık ödeyeceği takside göre düşürülecek. Yetkililer, haczin bir gayrimenkule uygulanması halinde, “Borcu yapılandırdıktan sonra ev üzerindeki haczi kaldırmayacağız. Diyelim ki mükellef borcunu 18 ay taksite bağladı. Bütün taksitler bittikten sonra ancak ev üzerindeki haciz kalkacak. Çünkü gayrimenkulü bölemiyoruz. Ama mükellef gelip borcu daha düşükse ev yerine teminat mektubu ya da taşıt getirebilir. O zaman  ev üzerindeki haczi kaldırabiliriz, taşıta uygularız. Ancak bu işlemler için başvurulması gerekiyor” dediler.

 

Araç muayenesi de kapsamda

 

Araç muayenelerini yaptırmayanlar için de torba yasada yapılandırma imkanı getirildi. 11 Eylül 2014 tarihi itibariyle araç muayenelerini yaptırmayanlar için yüzde 5’lik faiz yerine ÜFE aylık değişim oranları uygulanacak. Örneğin bir otomobilin araç muayene süresi 16 Eylül 2013 tarihinde doldu. 2014 yılı için otomobillerden 165.20 lira muayene ücreti alınıyor. Eğer yüzde 5 faiz uygulansaydı 123.90 lira gecikme bedeli ödeyecekti. Yapılandırmada ise ödeyeceği tutar 20.68 lira olacak. Toplam ödenecek tutar böylece 165.20 ve 20.68 lira ile birlikte 185.88 lira olacak.

 

ETİKETLER

bankahaciztaksitkalkıyortorba yasa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24