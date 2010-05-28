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Ekonomi

Banka genel müdürleri mülakattan geçecek

BDDK Başkanı Bilgin, banka genel müdür ve genel müdür yardımcılarının atanmadan önce bu kişiler için mülakattan sonra karar vereceklerini açıkladı.

28 Mayıs 2010 03:00

T24- Türk bankacılık sektörü kriz tecrülerinden dolayı bankacılıkta dünyada bir çok konuda örnek gösterilirken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin, Türkiye Bankalar Birliği genel kurulu toplantısında yaptığı konuşmada sektörde bir ilke daha imza attı.



Aldığı kararı basının önünde bankacılara duyurarak görüşlerinin alınacağını ifade eden BDDK Bilgin, bundan sonra banka genel müdür ve yardımcılarını Ankara’ya çağırarak bankacılık ve Bankalar Kanunu’na ilişkin bilgilerini ölçeceklerini, ondan sonra atamalarına karar verceklerini söyledi.



Bilgin, bu açıklamasıyla bu yıl hükümetin açıkladığı şube vergisi kararıyla şaşıran bankacıları bir kez daha şaşırtmış oldu. Bankacılar her ne kadar bu uygulamanın yararlı olacağını söyleseler de yeni uygulama sektörün alışık olmadığı bir kararı ifade ediyor.


Daha önce de bonuslarını eleştirmişti


BDDK Başkanı Tevfik Bilgin, dünyada bankacılık krizi patlak verdiğinde açığa saçılan büyük şirketlerin CEO’larının aldığı ücretler ülkelerinde sert tepkilere neden olurken, Türkiye’de de bankacıların aldığı prim ve jestiyonların inceleneceğini, gerekirse yönetim kurullarından ayrıntılı bilgi isteyerek sınırlama getireceklerini söylemişti.


BDDK, elde ettikleri kârları dağıtmadan bünyede tutmaları konusunda da kriz sürecinden bu yana bütün bankaları yakın takipte tutuyor.



‘Çay ikram edip kanun soracağız’


Tevfik Bilgin yeni uygulamayı şöyle açıkladı:


-  27 Mayıs 2010’dan itibaren atama yapacağınız genel müdür ve genel müdür yardımcılarını bizzat ben ve gerekli göreceğim bürokratlarım tarafından Ankara’da konuk etmek istiyoruz.

-  Çay ikram etmek istiyoruz.

-  CV üzerinden değerlendirebiliyoruz. Biz yüz yüze konuşmak istiyoruz.

-  Acaba Bankacılık Kanunu’nu okumuş mu?

-  İlgilendiği alandaki hususlara hâkim mi?

-  Bu konudaki görüşlerimizi daha sonra ilgili genel müdür veya yönetim kurulu başkanına ileteceğiz.



‘Nezarete almayacak konuk edecek’


Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, BDDK bankalara atama yapılacak genel müdür ve genel müdür yardımcıları ile Ankara’da görüşme isteğine ilişkin, “Başkan ‘bu konuda hiç hata yapmamak lazım, böyle bir şeyi bankacılık otoriteleri yapsalar iyi olur’ diyor. ‘Konuk etmek istiyoruz’ diyor. ’Nezarete almak istiyoruz’ demiyor” yorumu yaptı.


Hassasiyet arttı


Özince, TBB’nin genel kurul toplantısı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, ilgili kanunda zaten BDDK’nın onayı olmadan bu görevlere atama yapılamadığının yer aldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:


“Bizim bu konuda yaptığımız bütün görevlendirmeleri zaten BDDK onaylıyor veya bazen onaylayamıyor. Bankacıyı daha iyi seçmek lazım. Bankacılık görevi çok itibar gerektiren bir iş oldu. Hassasiyet daha da arttı. ‘Bu konuda hiç hata yapmamak lazım’ diyor. ‘Böyle bir şeyi bankacılık otoriteleri yapsalar iyi olur’ diyor, ‘Konuk etmek istiyoruz’ diyor. ‘Nezarete almak istiyoruz’ demiyor.”



‘BDDK icraya karışarak sorumluluk almış olur’


BDDK sektörde başlatacağını duyurduğu yeni uygulamanın benzerine dünyada tanık olmadığını belirten duayen bankacı Burhan Karaçam, “BDDK böyle bir uygulamayla kuvvetler ayrılığına uymayarak bankaların icra faaliyetlerine karışmış ve ileride doğacak sonuçların da sorumluluğunu almış olur” dedi.

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