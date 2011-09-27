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Banka ekspertiz ücretini iade edecek KOCAELİ (A.A) 

27 Eylül 2011 17:28

-Banka ekspertiz ücretini iade edecek KOCAELİ (A.A) - 27.09.2011 - Kocaeli'de Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, bir bankadan konut kredisi alan Kani K'nın ödediği ekspertiz ücretinin iadesine karar verdi. İzmit'te geçen yıl bir bankadan konut kredisi çekerek ev alan Kani K, ödediği 650 TL'lik dosya masrafı ve 350 TL'lik ekspertiz ücretinin iadesi için İzmit Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığına başvurdu. Konuya ilişkin banka gönderdiği savunmasında, şikayetçiden tahsil edilen masraf, ekspertiz ücreti, komisyon, sigorta primlerinin gerek konut kredisi sözleşmesinde, gerekse sabit bilgilendirme formunda belirtildiğini ve tüketicinin bilgilendirildiğini öne sürdü. Yapılan itirazın haksız olduğunu savunan banka, tüketicinin kredi sözleşmesini de başkanlığa gönderdi. İncelemelerin ardından heyet, dosya masrafı alınacağı ibaresinin açıkça yer aldığı geri ödeme planında tüketicinin imzasının bulunması nedeniyle ödemenin tüketicinin bilgi ve rızası dahilinde gerçekleştiğine hükmederek tüketicinin dosya masrafını iade talebini reddetti. Bankanın konut finansman sözleşmesinde ekspertiz raporu masrafının belirlenmediğini de göz önünde bulunduran heyet, bu masrafın miktarı ve niteliğinin açık olarak belirlenmediğine dikkat çekerek, bankanın vereceği kredi limiti ve teminatını belirlemek için yapılan ekspertiz masrafından tüketicinin sorumlu tutulmasının beklenemeyeceğine karar verdi. Hakem Heyeti, 350 TL'lik ekspertiz masrafının tüketiciye geri ödenmesini kararlaştırdı. Daha sonra söz konusu banka Kocaeli 1. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararına itiraz etti. Mahkeme, ekspertiz ücreti ve miktarı konusunda sözleşmede herhangi bir hüküm bulunmadığını ve ekspertiz ücretinin karşılıklı müzakere edildiği konusunda bir delil olmadığını göz önünde bulundurarak talebin reddine karar verdi.

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