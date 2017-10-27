Banka çalışanın dikkati, dolandırılmaktan kurtardı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, 65 yaşındaki İ.Ö. telefon dolandırıcılarından son anda kurtuldu.

Olay, merkez Seyhan İlçesi Ziyapaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Bankaya telaşlı bir şekilde gelen İ.Ö. telefonla konuştuğu kişilere, \'Şu anda bankadayım, parayı çekip yanınıza geleceğim\' dedi. Banka çalışanlarının şüphelenmesi üzerine görevliler polisi aradı. Ekipler kısa sürede bankaya gelip kadının hesabındaki 5 bin Euro\'yu çekmesini engelledi. Polis, kadını arayıp, dolandırmak isteyen kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı

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