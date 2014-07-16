Banka borcunu ödeyemeyenlerin sayısı yüzde 25 arttı

Kredi kartları kullanımı ve bireysel kredileri kısıtlayıcı önlemlerin ardından, kredi kartı borcunu ya da bireysel kredi taksitlerini ödeyemeyenlerin sayısında büyük artış yaşandı. Bireysel kredi ve kerdi kartı borcunu ödeyemeyenler yılın ilk beş aylık döneminde yüzde 25.4 arttı.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre, yılın ilk beş ayında bireysel kredi ve kredi kartı borç ve taksitlerini ödeyemeyenler 600 bin kişiyi de aştı. Bu dönem içinde bankalara ödeme yapamayanların sayısı yüzde 25.4 artışla, 2013 yılının ilk 5 ayında 514 bin 712 kişiden, bu yılın aynı döneminde 645 bin 474 kişiye tırmandı.

Bu dönem içinde, kredi kartı borçlarını ödeyemeyenlerin sayısı yüzde 23.5 gibi önemli ölçüde artışla, 2013 yılının ilk beş ayındaki 307 bin 892 kişiden, bu yılın aynı döneminde 380 bin 180 kişiye yükseldi.

Ancak, bu dönemde asıl büyük patlama bireysel kredi taksitlerini ödeyemeyenlerde yaşandı. Bireysel kredi taksitlerini ödeyemeyenlerin sayısı yüzde 28.3 gibi büyük oranda artışla, 2013 yılının ilk beş ayındaki 206 bin 820 kişiden, 265 bin 294 kişiye fırladı.

Büyük sıçrama Mayıs ayında yaşandı

Bankalar tarafından yapılan Türkiye Bankalar Birliği'ne yapılan bildirimlere göre, 2014 yılının ilk beş ayında en büyük artış Mayıs ayında gerçekleşti. Mayıs ayında bireysel kredi borcunu ödeyemeyenlerin sayısı 59 bin 450 kişi ile 60 bin kişiye dayandı. Aynı ayda kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı da 82 bin 989 kişiye yükselirken, bankalara borç ödeyemeyenlerin sayısı 142 bin 439 kişi ile aylık bazda 150 bin kişiye dayanmış oldu.

Yıllık bazda incelendiğinde ise 2014 yılının ilk 5 ayında bankalara ödeme yapamayanların sayısı, 2012 yılının tamamındaki kişi sayısına yaklaşırken, 2011 yılının tamamındaki kişi sayısını çok geride bıraktı. Buna göre, 2011 yılında kredi borcunu ödeyemeyenler 280 bin 867, 2011 yılında ise 150 bin 449 olarak gerçekleşti.

Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı ise 2012 yılında 344 bin 945 bin kişiyken, borç ödeyemeyenler 2011 yılında 216 bin 362 kişi düzeyindeydi. Her iki borcunu ödeyemeyenler ise 2011 yılında 366 bin 811 kişi düzeyindeyken, 2012 yılında 625 bin 812 kişiye çıkmıştı.

‘Bu sayıyı önümüzdeki aylarda artmış görebiliriz’

DHA'dan Gülseli Kenarlı’nın sorularını yanıtlayan Ekonomist Mustafa Sönmez, borçluların bir kısmının borcu borçla kapatma şeklinde bir yöntem izlediğine dikkat çekerek, "Başka bankadan çekip diğerini kapatıyorlar. Yapılan yeni düzenlemelerle belli ki bu zincirde kopukluklar oluştu. İnsanların gelir kaynaklarında bir sorun oldu; ya işlerini kaybettiler ya da gelirleri bu borçlarını ödemeye yetmedi. Yüzde 25 oranında artış çarpıcı bir rakam" dedi.

Sönmez, sayı olarak böyle bir artışın belli bir türbülansın göstergesi olduğunu belirterek, "Ortada borcunu ödeyemeyen bir kitle var. Dün açıklanan Nisan ayı işsizlik verileri, istihdamın durduğunu gösteriyor. İnsanlar burada iş kaybı ile karşı karşıya. Biz bu sayıyı önümüzde ki aylarda artmış görebiliriz. İstihdamın ve eve giren paranın daraldığı bir konjonktür söz konusu. Bu nedenle bu rakamlar önümüzde ki aylarda artacaktır" diye ekledi.