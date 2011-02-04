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BANKA BOMBACISI GÖZALTINDA İZMİR (A.A)

04 Şubat 2011 15:58

-BANKA BOMBACISI GÖZALTINDA  İZMİR (A.A) - 04.02.2011 - İzmir'in merkez Karabağlar ilçesinde yan yana bulunan iki banka şubesi önünde, teneke meşrubat kutusuna maytap tozu koyarak hazırladığı iki el yapımı bombayı patlattığı ileri sürülen kişi gözaltına alındı. Çarşamba akşamı Yeşillik Caddesi 4044 Sokak'ta yan yana bulunan iki banka şubesi önünde, iki ayrı bomba patlatılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, güvenlik kamerası kayıtları incelendi, görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, zanlının, güvenlik güçlerine taş ve molotofkokteyli atılan Kadifekale'de Kasım ayında gerçekleşen yasa dışı gösteriyle ilgili gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan İ.T. (19) olduğunu belirledi. Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'nın, Kadifekale sorumlusu olduğu belirtilen İ.T, Buca'daki evinde gözaltına alındı. İ.T'nin evinde yapılan aramada, iki banka şubesi önünde patlayan bombalarla aynı şekilde hazırlanan, teneke meşrubat kutusuna maytap tozu koyarak hazırladığı iki el yapımı bomba ele geçirildi. Zanlı ifadesinde, önemli günlerde kentin işlek noktalarına bomba koymak amacıyla birkaç kez keşif yaptığını, polislerin tedbir aldığını görmesi üzerine, buralarda bombalı eylem yapmaktan vazgeçtiğini söylediği bildirildi. Bir mobilyacıda çalıştığı öğrenilen İ.T, sorgulanmasının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.  Olayla ilgili, İ.T'ye yardım ettiği tespit edilen bir zanlının daha arandığı bildirildi.

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