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Ekonomi

Bank of America'nın çalışanlarına kötü haber NEW YORK (A.A)

19 Ağustos 2011 12:37

-Bank of America'nın çalışanlarına kötü haber NEW YORK (A.A) - 19.08.2011 - ABD'nin en büyük bankası Bank of America (BofA), bu çeyrekte 3 bin 500 kişiyi işten çıkaracak. Bank of America, bu çeyrekte 3 bin 500 çalışanını işten çıkaracak ve Eylül ayına kadar tamamlanması öngörülen işten çıkarmalar, bankanın faaliyetlerinin bulunduğu tüm ülkeleri kapsayacak. ''Yeni Bank of America Projesi'' olarak adlandırılan yeniden yapılanma kapsamında yaklaşık 10 bin çalışanın daha üç yıl içinde işten çıkarılmasının değerlendirildiği belirtiliyor. Küresel bankaların bu yıl açıkladıkları işten çıkarmaların 50 bini geçtiği ifade ediliyor. İngiliz bankaları HSBC 2013 yılına kadar 30 bin kişiyi, Lloyds Banking 2014 yılına kadar 15 bin çalışanını, Barclays bu yıl içinde 3 bin çalışanını, İsviçre bankası Credit Swiss 2 bin çalışanını, İtalyan bankası Intesa Sanpaolo 2013 yılına kadar 3 bin çalışanını, ABD bankası Lazard ise 1.500 çalışanını işten çıkaracağını açıklamıştı.

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