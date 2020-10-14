Bank of America'nın net kârı düşerken, Goldman Sachs'ınki yüzde 94 yükseldi

Bank of America Corp'un net kârı üçüncü çeyrekte sorunlu krediler için ayrılan provizyonların artmasıyla ve dört ana iş kolundan üçünde performansının düşmesiyle yüzde 15.8 düştü.

Aktiflerine göre ABD'nin ikinci büyük bankası olan Bank of America, COVID-19 salgınının ekonomiyi olumsuz etkilemeye devam etmesiyle kredi kayıplarını kapatabilmek için rezerv olarak 1.4 milyar dolar ayırdı. Geçen yıl bu rakam 800 milyon dolardı. Bankanın net faiz geliri üçüncü çeyrekte yüzde 17 düşerek 10.1 milyon dolar oldu.

Bank of America'nın net kârı bir önceki yıla kıyasla 5.27 milyar dolar ya da hisse başına 0.56 dolardan 4.44 milyar dolara ya da hisse başına 0.51 dolara düştü.

Refinitiv'e göre, analistler net kârın hisse başına 0.49 dolar olmasını bekliyordu. Bankanın hasılatı yüzde 11 düşerek 20.34 milyar dolar oldu.

Goldman Sachs net kârını yüzde 94 artırdı

Öte yandan Goldman Sachs Group Inc'inse net kârı üçüncü çeyrekte alım satım işlemlerindeki yeniden canlanma ve aracılık faaliyetlerindeki devam eden güçlenmenin etkisiyle yüzde 94 yükseldi.

Bank of America'nın net kârı bir önceki yıla kıyasla 1.8 milyar dolardan 3.5 milyar dolara çıktı. Hisse başına net kar ise 4.79 dolardan yaklaşık 2 katına çıkarak 9.68 dolara yükseldi. Refinitiv'e göre, analistler net kârın hisse başına 5.57 dolar olmasını bekliyordu.