Bank of America Merrill Lynch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

ABD'li finans devi Bank of America Merrill Lynch (BofAML) 29 Eylül itibariyle güncel küresel büyüme ve enflasyon tahminlerini açıkladı. BofAML, Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminini yüzde 5.1'e yükseltti.

Bigpara'da yer alan habere göre BofAML'nin açıklamasına göre, küresel büyüme ve yıllık ortalama enflasyon tahmininde değişiklik olmadı. Buna karşın bankanın Türkiye'ye ilişkin tahminlerinde değişiklik oldu. Türkiye'nin 2017yılına ilişkin büyüme tahmini 22 Eylül'de yayınlanan tahmine göre yüzde 4.5'ken, güncel tahminde yüzde 5.1 oldu. 2018 büyüme tahmininde ise değişiklik yapılmadı.

Türkiye'nin yıllık enflasyon tahminleri tarafından ise hem 2017 hem de 2018 yılı için ortalama enflasyon tahmini geçen haftaya göre yüzde 0.2 yukarı çekildi. Ortalama enflasyon tahmini 2017 yılı için yüzde 10.6, 2018 yılı için yüzde 8.1 oldu.

