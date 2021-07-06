Bank of America: Merkez Bankası bu yıl faiz düşürmeyecek

Bank of America, Türkiye Haziran ayı enflasyon verisinden sonra bu yıl için faiz indirimi beklemediğini belirtirken Temmuz'da enflasyonun yüzde 18'e çıkmasını bekledikleri söylendi.

Bank of America analistleri, yayımladıkları bir araştırma raporunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) gelecek yılın başlarına kadar faiz artıramayacağını düşündüklerini söyledi.

Bloomberg HT'nin haberine göre Haziran ayında enflasyonda yaşanan sürpriz artış ile elektrik ve doğalgaza gelen zamlar sonrasında Temmuz ayında enflasyonun yüzde 18’e ulaşmasını bekleyen grup, Ekim ayına kadar enflasyonun bu seviyelerde kalacağını yılsonunda ise yüzde 16,2’ye gerileyeceğini belirtti.

TCMB'nin şu anki enflasyon hedefi olan yüzde 12’ye ulaşmanın zor olduğunu ve bir faiz artırımının destekleyici olacağını belirten BofA analistleri, buna rağmen TCMB’nin beklemeyi tercih ederek baz etkisine güveneceğini söyledi.