Bank of America dayanıklılık testini geçemedi

ABD'de bankalara uygulanan "dayanıklılık testleri"nin sonucuna göre, Bank of America'nın 34 milyar dolar ek sermayeye ihtiyacı olduğunun sanıldığı bildirildi.



Konuya yakın bir kaynak, bankalara uygulanan testlerin Bank of America'nın daha önce açıklanan rakamın üç katından fazla olmak üzere 34 milyar dolar ek sermayeye ihtiyacı olduğunu gösterdiğini söyledi. Banka sözcüsü Scott Silvestri konuya ilişkin açıklama yapmadı.



Bankanın 34 milyar dolar ek sermayeye ihtiyaç duyduğunun kesinleşmesinin, geçen hafta Bank Of America'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunu kaybeden üst yönetici Kenneth Lewis üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor.



Daha önce "dayanıklılık testlerine" tabi tutulan ABD'nin en büyük 19 bankacılık kuruluşundan 10'unun ek sermayeye ihtiyaç duymasının beklendiği bildirilmişti.



Bank of America, ciddi kredi kayıpları ve Merrill Lynch'i satın almasından kaynaklı zararlar nedeniyle daha fazla sermayeye ihtiyaç duyduğuna inanılan finans kuruluşları listesinin ilk sırasında yer alıyor.



Birçok ekonomist, yeterli sermayeye sahip olmaması ve artan kredi kayıpları nedeniyle aralarında Citigroup Inc, Wells Fargo, Fifth Third Bancorp, GMAC LLC, KeyCorp, Regions Financial ve SunTrust Banks'ın bulunduğu diğer bankacılık şirketlerinin de daha fazla sermayeye ihtiyacı olabileceğini söylüyorlar.



Bank of America üst yöneticisi Lewis, 20 Nisanda bir konferansta yaptığı konuşmada, "ek sermayeye ihtiyacımız olduğunu kesinlikle düşünmüyoruz, ancak kredi koşulları zayıf, özellikle kredi kartlarında" demişti.



Son sekiz yılı üst yönetici olmak üzere bankada 40 yıldır çalışan Lewis, devralma işlemleri 1 Ocakta tamamlanan Merrill Lynch'i 29,1 milyar dolara satın alarak, bu satın almanın bedelinin yüksek olmasıyla eleştirilmişti. Bank of America'nın hisseleri, Merrill Lynch'i geçen yıl 15 Eylülde satın alacağını açıklamasından bu yana yüzde 68 değer yitirdi.



Lewis ayrıca, geçen yıl aralık ayında Merrill Lynch'in finans durumunun giderek kötüleşmesi ve dördüncü çeyrekte 15,84 milyar dolar zarar açıklamasından sonra bu bankayı satın almaktan vazgeçmemesi eleştirilerine hedef olmuştu.



Merrill Lynch'in kayıplarını açıklamamakla ve bu bankanın ciddi kayıplarına rağmen çalışanlarına 3,6 milyar dolar prim ödemesine izin vermekle de suçlanan Lewis, finansal sistemin alt üst olmaması amacıyla Merrill Lynch ile birleşmesi için ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Ben Bernanke ve eski Hazine Bakanı Henry Paulson'ın da aralarında bulunduğu yetkililerin baskısı altında kaldığını savunmuştu.



Bernanke ise Merrill Lynch'in sorunları konusunda hissedarlarından bilgi saklaması için Lewis'e baskı yapmadığını iddia etmişti.



Bank of America, ABD yönetiminin 700 milyar dolarlık Sorunlu Varlıkları Kurtarma Programı'ndan (TARP) 45 milyar dolar aldı.



ABD hükümeti, ekonomik durumun birçok ekonomistin beklediğinden daha fazla kötüleşmesi halinde 19 büyük bankanın gelirleri, zararları ve sermaye ihtiyaçlarına karar vermek için uyguladığı "dayanıklılık testleri" üç ay sürdü.



Bu testlere ilişkin sonuçların yarın açıklanması planlanıyor.