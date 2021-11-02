Bank of America'dan petrol tahmini: 120 dolara yükselebilir

Türkiye ve dünyada enerji fiyatlarındaki artışa paralel olarak akaryakıt zamları konuşulurken, petrol fiyatlarının daha da yükselebileceği yönünde tahminler yapılıyor. Bank of America, artan taleple Brent petrolün varil fiyatının Haziran 2022’ye kadar 120 dolara yükseleceğini öngördü.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Francisco Blanch öncülüğündeki analistler küresel enerji krizinin gaz ve kömür fiyatlarında dünya çapında yükselişine neden olduğunu, bu durumun New York ve Londra’da işlem gören petrol fiyatlarında da hızlı toparlanmayı desteklediğini belirtti.

Yakıt talebindeki artış ve damıtma kapasitesindeki kısıtlamalarla rallinin devam edeceğini belirten analistler bu kapsamda 2022 yılının Haziran ayında Brent petrolün varil fiyatının 120 dolara yükseleceği tahmininde bulundu.

Birçok petrol işlemcisi de arzın talebi karşılaşmaması nedeniyle ham petrolün varil fiyatının yakında 100 dolara yükselebileceğini öngörüyor.