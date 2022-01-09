Bank of America'dan kripto paralara ilişkin 'balon' uyarısı: Eş zamanlı olarak patladı

Küresel ekonomide son dönemin yaygın teması olan genişleyici para politikalarının dünyada genel olarak varlık sınıflarında balonlar yarattığına ilişkin endişeler yüksek sesle dile getiriliyor.

Bank of America stratejistleri kripto paralar, paladyum, teknoloji hisseleri ve tarihi olarak riskli varlıklarda balonun eş zamanlı olarak patladığını belirtti.

Bloomberg HT'nin haberine göre Stratejistlere göre spekülatif alanlardaki geri çekilme Fed'in sıkılaşma patikasında hızlanma kararına karşı yatırımcıların pozisyon almasından sonra geldi.

Infrastructure Capital Advisors Portföy Yöneticisi Jay Hatfield de Fed'in likiditeyi kısmasının hisse risk primleri ve faiz oranlarının yükselmesine neden olacağını, bu durumun teknoloji hisseleri, fenomen hisseler ve kısmen kripto varlıklar üzerinde etki yaratacağını belirtti.