Bank of America'dan kripto para raporu: Görmezden gelinemeyecek kadar büyük

ABD’nin en büyük ikinci bankası olan Bank of America (BofA) dijital varlık araştırmalarına başladığını duyurdu. Ayrıca BofA tarafından konu ile ilgili kapsamlı bir rapor yayımlandı. Banka, Temmuz ayında kripto varlıklara yönelik araştırmalara başladığını açıklamıştı.

Sözcü'nün haberine göre raporda, dijital varlıkların 200 milyon kullanıcılı 2 trilyon dolarlık bir pazar olduğunu belirtti. Kripto piyasası içinse “görmezden gelinemeyecek kadar büyük” ifadeleri kullanıldı.

Rapora ayrıca dijital varlıkların verimliliği artırarak, her sektörü dönüştürme potansiyeline sahip olduğu belirtildi. Bu yeni ekosistemin içinde yüzlerce şirketin şekillendiği ve yeni bir varlık sınıfı yaratıldığı bilgisine de yer verildi.

Piyasa Bitcoin'den daha büyük

Raporda şöyle denildi:

"Bitcoin 900 milyar dolarlık piyasa değeriyle önemli bir konumda ancak dijital varlık ekosistemi çok daha büyük.

Bu piyasada şuanda işletim sistemleri gibi davranan tokenler, aracısız merkezi olmayan uygulamalar (DApp’ler), itibari para birimlerine sabitlenmiş sabit coinler, ulusal para birimlerinin yerini alacak merkez bankası dijital para birimleri (CBDC’ler) ile içerik oluşturucular ve hayranlar arasında bağlantı sağlayan NFT’ler bulunuyor.”

Rapora göre ise şuanda dijital varlıklara yönelik tek kısa vadeli risk, düzenlemelere ilişkin belirsizlik olarak görülüyor.,

Öte yandan BoFa temmuz ayında bazı işlemlerde Bitcoin kullanılmasına izin verdiği bildirilmişti.