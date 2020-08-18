Bank of America'dan "Cari açık nedeniyle TL'deki değer kaybı sürecek" öngörüsü

Bank of America, TL’ye ilişkin yaptığı değerlendirmede dolardaki artışın süreceği öngörüsünde bulundu.

BloombergHT'nin haberine göre Bank of America, Pazartesi yayınladığı değerlendirme notunda, cari işlemler açığının yeniden gündeme gelmesi dikkate alındığında liranın değerinin altında olmadığı belirterek, “Biz parasal koşulların bir miktar sıkılaştırılmasına karşın liranın daha fazla zayıflamasını bekliyoruz.” dedi.

Banka, “Cari açığı dengeye getirmenin yüzde 10'luk bir reel efektif kur ayarlaması gerektireceğini tahmin ediyoruz” öngörüsünde bulundu.

Faiz artırımı beklemiyor

Bank of America, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) öngörülebilir gelecekte politika faizinde artırım beklemediğini de belirtti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı için 20 Ağustos Perşembe günü toplanacak.