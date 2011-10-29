-Bank Audi: ''Türkiye, cazip bir ülke'' BEYRUT(A.A) - 29.10.2011 - Türkiye'de bankacılık yapmak izni alan Lübnanlı Bank Audi, 72 milyonluk nüfusu, 763 milyar dolarlık gayri safi milli hasılasıyla Türkiye'nin önemli bir ülke olduğuna dikkati çekti. Lübnan basınında bugün yer alan habere göre, Türkiye'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan (BDDK) son 12 yıl içinde bankacılık yapma lisansı alan tek benka Bank Audi, yazılı bir açıklama yaparak alınan izinle ilgili bilgi verdi. Türkiye'nin yüzde 4,1 büyüme potansiyeliyle güçlü bir potansiyeli olan ülke olduğu belirtilen açıklamada, bankanın 300 milyon dolar sermayeyle kurulacağı belirtildi. Açıklamada, Türkiye ile Arap dünyası arasındaki tarihi ilişkilerin olduğu ve bankanın da operasyonlarını bu nedenle, Türkiye üzerinde geliştirmeyi tercih ettiği belirtilerek şu görüşlere yer verildi: ''Arap dünyasıyla Türkiye arasındaki yıllık ticaret hacmi, bankamızın iş yaptığı ülkelerde 2010 yılında 33 milyar dolara ulaştı. Bu nedenle söz konusu iş birliği, bu coğrafi bölgeler arasında önemli ticari işbirliği ortaya çıkaracaktır.'' Banka yönetimi yaptığı açıklama, Türkiye'de 10 yılı aşkın bir süre sonra ilk kez böyle bir lisans verilmesinin önemine de dikkat çekti. Bank Audi, Lübnan'ın haricinde Suriye, Mısır, Ürdün'ün de aralarında olduğu 10 ülkede faaliyette bulunuyor.