Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sevgisini, “Tanıyınca âşık oldum” sözleriyle ifade eden iş insanı Fettah Tamince'ye 'FETÖ' soruşturmasında beraat kararı çıktı. Tamince, savcılık ifadesine göre 17-25 Aralık’tan sonra Fetullah Gülen'den Erdoğan'a yapılan pazarlık teklifinde aracı olduğu ortaya çıktı.

Savcılık 17-25 Aralık operasyonundan sonra Fettah Tamince’nin eşi olan Duygu Tamince’nin “Bank Asya’daki hesabına 31 Ocak 2014 tarihinde 179.14 gr. karşılığı (162.059,78 TL değerinde) hurda yatırdığı” tespit etti. Bunun örgüt suçu olmadığını bildiren savcılıktan, "Sosyo-ekonomik durumuna göre küçük meblağlı olması nedeniyle örgüt liderinin talimatı, örgütün genel stratejisi doğrultusunda yapılmış bir eylem olarak değerlendirilmesi için yeterli delil bulunmadığı…” açıklaması geldi.

"17 Aralık’tan sonra da olsa 'makul miktarda' Bank Asya’ya yatırım yapmak, şüpheli eğer zengin ise aleyhe delil sayılmıyor!" diyen Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, "Tamince’nin kurumlarına Erdoğan’ın avukatlarının yanı sıra Menderes Türel’den Sadık Badak’a AKP’li politikacılar yönetici olarak doluştu" iddiasını dile getirdi.

Terkoğlu'nun "Gülen’den Erdoğan’a pazarlık teklifi" başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Tamince, Pensilvanya ziyaretlerini 17-25 Aralık’tan sonra da sürdürüyor:

“Tehlikeyi görmem nedeniyle Pensilvanya’ya gittim. Gülen ile görüştüm. Ona endişelerimi anlattım.”

İfadesine göre Gülen’in yanıtı şöyle:

“‘Hükümet bizim adamlarımıza dokunmasın. Bunu da iletebiliyorsan git Başbakan’a (Erdoğan) ilet’ dedi. Ben de devletin ilgili hususlarına, FETÖ’nündevlet ile pazarlık yapmak istediğini söyledim.”

Doğruysa, Tamince’nin Pensilvanya- Ankara trafiğinde arabuluculuk girişiminde bulunduğunu öğrenmiş oluyoruz. Kendisini aklamak için mi bilinmez, Gülen’e yaptığı tekliften de söz ediyor:

“‘Sizi kendi uçağım ile Türkiye’ye ben götüreyim. Ülke özlemi çektiğiniz anlaşılıyor. Hükümetin de dindar olduğunu anlatıyorsunuz’ dediğimde, ‘şimdi değil, zamanı geldiğinde geliriz’ dedi.”

Gülen, Tamince hakkında ne düşünüyor?

Tamince, Hidayet Karaca’nın Gülen’in sözlerini “bu Fettah saftır, onu kullanıyorlar” şeklinde aktardığını söylüyor.

İfadede dikkat çeken bir ayrıntı daha var.

Balyoz kumpasında 1. Ordu’dan kaçırılan ses kasetlerini, FETÖ’cülerin seminer kayıtlarını manipüle etmesini konuştuk. Sızıntılar, askeri cezaevlerinden bile sürdü. Tamince, FETÖ’nün Antalya imamı Hasan Tarık Şen ile görüşmesini şöyle aktarıyor:

“Balyoz soruşturmaları yapılırken ben bunlara ‘çok ileri gidiyorsunuz’ dedim. Hasan Tarık Şen bana ‘Bu çok büyük bir mesele, sen bunu algılayamazsın. Bizim bazı arkadaşlarımız da bunlarla birlikte cezaevinde yatıyor. Sen bunları anlayamazsın. Bunlar büyük fedakârlık gerektiren şeyler’ dedi.”

Zengine Bank Asya suç değil

Savcılık, soruşturmayı derinleştirmek yerine takipsizlik ile dosyayı kapatmayı seçti. Hatta “fazla ikna” olmuş olacak ki belki de binlerce kişinin Bank Asya hesaplarının delil durumunu değiştirecek bir yorumu da karara geçirdi.

Savcılık, Fettah Tamince’nin eşi olan şüpheli Duygu Tamince’nin “Bank Asya’daki hesabına 31 Ocak 2014 tarihinde 179.14 gr. karşılığı (162.059,78 TL değerinde) hurda yatırdığı” tespitinin neden örgüt suçu sayılamayacağını şöyle açıklıyor: “(17-25 Aralık) Bu tarihten sonra tespit edilen hesap açtırma eyleminin ise şüphelinin sosyo-ekonomik durumuna göre küçük meblağlı olması nedeniyle örgüt liderinin talimatı, örgütün genel stratejisi doğrultusunda yapılmış bir eylem olarak değerlendirilmesi için yeterli delil bulunmadığı…”

17 Aralık’tan sonra da olsa “makul miktarda” Bank Asya’ya yatırım yapmak, şüpheli eğer zengin ise aleyhe delil sayılmıyor!

Sonunda Tamince, birçok şeyi “hatırlayamadan” savcılıktan çıkıyor. Tamince’nin kurumlarına ise Erdoğan’ın avukatlarının yanı sıra MenderesTürel’den Sadık Badak’a AKP’li politikacılar yönetici olarak doluşuyor.

Neydi o türkü?

“Zenginimiz bedel verir” miydi?

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