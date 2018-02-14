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BANK ASYA'YA PARA YATIRAN BİRLİK YÖNETİCİLERİNE OPERASYON: 7 GÖZALTI

  Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı sonrası Bank Asya'ya para yatıran 'İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği' ve birliğin alt birimi 'Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu' yönetic

14 Şubat 2018 15:07


 
Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in talimatı sonrası Bank Asya\'ya para yatıran \'İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği\' ve birliğin alt birimi \'Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu\' yöneticisi 7 kişi gözaltına aldı. 
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen\'in talimatından sonra Bank Asya\'ya, 27 Ocak 2014\'te İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği\'nin 3 milyon 600 bin lira, 17 Haziran 2014\'te ise birliğin alt birimi olan Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu\'nun 3 milyon 800 bin lira yatırdığını belirledi.
Aralarında birliğin yöneticileri ve eski yöneticilerinde bulunduğu 8 kişinin gözaltına alınması için bu saban operasyon yapıldı. 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 1 kişinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. 


 


 

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