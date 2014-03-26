Bank Asya'ya Katar'dan ortak

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrasında sıkıntı yaşayan Bank Asya Katar’ın en büyük İslami bankalarından Qatar Islamic Bank ile ortak oluyor. Bank Asya’nın ortaklık görüşmelerinin duyulması hisselerinde yüzde 6,73’lük yükselişe neden oldu.

Bank Asya, orta ve uzun vadeli büyüme hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla, Katar’ın en büyük İslami bankalarından biri olan Qatar Islamic Bank (QIB) ile stratejik ortaklık görüşmelerine başladığını duyurdu. Bank Asya’dan yapılan açıklamada, “Bu görüşmeler, QIB’nin Bank Asya’da stratejik ortak olması amacıyla yapılıyor. Ortaklık tesis sürecinin yasal izinlerin alınması ile birlikte kısa süre içerisinde neticelendirilmesi planlanmaktadır” ifadelerine yer verildi. 17 Aralık sürecinde, Hükümete yakın kurumların Bank Asya’daki mevduatlarını çekmeleri nedeniyle bankanın zor duruma düştüğü ve el konulacağı söylentileriyle gündeme gelen Bank Asya’nın ortaklık görüşmelerini duyurması, ekonomi çevrelerinde ‘Bank Asya’ya Katarlı kurtarıcı’ geldi şeklinde yorumlandı.

3 talip birden

Bank Asya ocak ayı sonunda 600 milyon TL’lik sermaye artışına gitse de, el konulacağı söylentileri devam etmişti. Kurumun bu kez yabancı bir bankayla ortaklık görüşmelerine başladığını duyurması, el konulması olasılığını tamamen ortadan kaldırma hamlesi olarak değerlendirildi. Bank Asya’ya son 3 ayda özellikle yabancı bankaların ilgisinin arttığı ve sadece Katar’dan QIB’&nin dışında 2 talip daha olduğu belirtildi. Bank Asya’ya yakın kaynaklar, bankanın tüm olasılıkları değerlendirdikten sonra, QIB’de karar kıldığını söyledi.

Katar'ın en büyüğü

1982 yılında Katar’ın ilk İslami finans kurumu olarak faaliyetine başladı. Katar’da İslami bankacılık sektöründe yüzde 35, toplam bankacılık sektöründe ise yüzde 9’luk paya sahip. Katar’ın yanısıra Lübnan, İngiltere, Sudan ve Malezya’da da bankacılık faaliyeti gösteren QIB’nin 2013 yıl sonu itibariyle 3.8 milyar dolar özkaynağı, 21 milyar dolar aktif büyüklüğü bulunuyor. 2013 yıl sonu itibariyle 900 milyon TL ödenmiş sermayesi bulunan Bank Asya’nın, 2.5 milyar TL özkaynak, 29 milyar TL aktif toplamı, 21 milyar TL nakdi kredi, 19 milyar TL toplanan fonları bulunuyor.

Ocak’ta sermayesini 600 milyon TL artırmıştı

17 Aralık süreciyle birlikte iktidara yakın kurumların mevduatlarını çektikleri söylentileriyle gündeme gelen ve Gülen Cemaati’ne yakınlığı ile bilinen Bank Asya, geçtiğimiz günlerde 600 milyon TL’lik nakit destek ile bankanın sermayesini güçlendirme kararı almıştı. Banka Asya sermaye artışı için, A101’deki yüzde 18 hissesini satmıştı. Bankanın ortakları ayrıca bankaya 300 milyon TL nakit para koyacaklarını duyurmuştu. Bank Asya’nın sermaye yapısını güçlendirmeye yönelik bu adımı, bankacılık çevrelerinde, “Bankaya yakın işadamlarının verdiği desteğe varlık satışı formülü bulunmuş” şeklinde yorumlanırken, sermayeye yapılan desteğin 600 milyon TL’yi bulması ise, “Bu rakam ile, 17 Aralık sürecinde bankadan çıkan paranın 600 milyon TL olduğu da bir anlamda teyid edildi” şeklinde değerlendirilmişti.

İkinci Katarlı Türkiye’de

Bank Asya ile ortaklık görüşmelerine başlayan QIB, anlaşmanın tamamlanması halinde Türkiye bankacılık sektörüne giren ikinci Katarlı banka olacak. Geçen yıl yine Katarlı Commercial Bank of Qatar Anadolu Endüstri Holding’e ait Alternatif Bank’ın yüzde 70’ini, 800 milyon TL’yi aşkın bir fiyata satın alarak Türk bankacılık sektörüne girmişti. 2008 küresel kriz sürecinde sağlam duruşu ve yüksek performansıyla dikkat çeken Türk bankacılık sektörüne, Körfez bölgesinden ilgi sürüyor. QIB ile Bank Asya arasındaki görüşmelerde, son aşamaya gelindiği ve yakında BDDK’ya başvurulacağı öğrenildi.