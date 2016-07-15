Bank Asya'ya alıcı çıkmadı

TMSF, Asya Katılım Bankası AŞ Hisseleri Satış İhalesine herhangi bir teklif sunulmadığını belirterek, konunun Fon Kurulu'na arz edileceğini ve burada verilecek karara göre işlem tesis edileceğini bildirdi.

TMSF'den yapılan açıklamada, 24 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazete'de ilanı yayımlanan Asya Katılım Bankası AŞ Hisse Satış İhalesine ilişkin olarak şartname temin eden 3 katılımcıdan ikisinin ön yeterlilik için gereken şartları taşımaması veya şartları taşıdığını tevsike yönelik belgeleri ibraz etmemesi nedeniyle ihale sürecinin dışında kaldığı kaydedildi.

Ön yeterliliği geçen üçüncü katılımcının ise herhangi bir teklif sunmayarak ihaleden çekildiği aktarılan açıklamada, dolayısıyla Asya Katılım Bankası AŞ Hisseleri Satış İhalesine ilişkin sürecin olumlu bir şekilde neticelendirilmesinin mümkün olmadığı dile getirildi.

Açıklamada, konuya ilişkin, "Durum, Satış Komisyonunca tutanakla tespit edilmiş ve konunun Fon Kuruluna arz edilmesine karar verilmiştir. Fon Kurulunca verilecek karara göre işlem tesis edilecektir" denildi.