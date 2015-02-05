Bank Asya'nın yeni yönetiminde Finans Katılım ve Yasin El Kadı damgası

Bank Asya’nın yeni genel müdürlük görevine 7 yıl boyunca Finans Katılım Bankası’nda genel müdür yardımcılığı yapan Aydın Gündoğdu atandı. Yeni yönetim kurulundaki İdris Turan İlter, Mehmet Ali Gökçe ve Bedri Sayın da yine Finans Katılım Bankası kökenli. Finans Katılım Bankası ise Ülker-Boydak ortaklığıyla kuruldu.

Bank Asya'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atanan Mehmet Ali İslamoğlu ise, 17-25 Aralık soruşturmalarıyla gündeme gelen Yasin El Kadı hakkında 2007 yılından inceleme yürüten müfettişi görevden almıştı

Bank Asya’nın yeni genel müdürlük görevine 7 yıl boyunca Finans Katılım Bankası’nda genel müdür yardımcılığı yapan Aydın Gündoğdu atandı. Yeni yönetim kurulundaki İdris Turan İlter, Mehmet Ali Gökçe ve Bedri Sayın da yine Finans Katılım Bankası kökenli. Finans Katılım Bankası ise Ülker-Boydak ortaklığıyla kuruldu.

Bank Asya’ya yeni atanan 9 kişilik yönetime Ülker-Boydak ortaklığıyla kurulan Finans Katılım Bankası damgasını vurdu. Bank Asya’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) TMSF’nin kararının ardından gece yarısını bir dakika geçe bir açıklama yapıldı. Açıklamada, BDDK’nın 5411 sayılı yasanın 18. maddesinin 5. fıkrası kapsamında bankanın 122 adet pay sahibine ait imtiyazlı hisselerin temettü hariç ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildiği belirtildi. Bu çerçevede yeni yönetim kurulu ve genel müdür atandığı belirtilerek, “Bankamız yeni yönetimi ile herhangi bir aksamaya sebebiyet vermeden bankacılık faaliyetlerine devam edecektir” denildi. Daha sonra atanan yeni yönetimle ilgili de ikinci bir açıklama daha yapıldı. Buna göre Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Mehmet Ali İslamoğlu getirilirken, Genel Müdürlük görevine ise Aydın Gündoğdu atandı. Bank Asya’nın Yönetim Kurulu’nda ayrıca TMSF Başkan Yardımcısı Zülfikar Kanberoğlu, TMSF Daire Başkanları İsmail Güler, Ahmet Mutlu ve Abdullah Güzeldülger’in yanı sıra İdris Turan İlter, Mehmet Ali Gökçe ve Bedri Sayın yer alacak.

Show’a da atanmıştı

Yönetim Kurulu başkanlığına getirilen Mehmet Ali İslamoğlu, TMSF Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. İslamoğlu, Mayıs 2013’te Çukurova Grubu’ndan el konulan Show TV’nin başına da Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştı. Genel Müdür olan Aydın Gündoğdu ise katılım bankası kökenli. İTÜ İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği mezunu olan Gündoğdu, 1991-1999 yılları arasında Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu Proje ve Yatırımlar Müdürlüğü’nde çeşitli kademelerde ve Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu Mali Tahlil ve İstihbarat Müdürlüğü’nde Müdür Vekili olarak görev yaptı. 1999-2005 döneminde Anadolu Finans Kurumu Pazarlama Müdürü ve Pazarlama Grup Müdürü görevlerini sürdürdü. 2006 yılından itibaren Türkiye Finans Katılım Bankası’nda Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Gündoğdu, 2013 yılına kadar bu görevde kaldı. Ticari bankacılıktan sorumlu olan Gündoğdu, 2013 yılında görevinden ayrılmıştı.

3 isim daha var

Bank Asya’nın yeni yönetimine giren İdris Turan İlter Finans Katılım Denetim Kurulu üyeliği, Bedri Sayın genel müdür yardımcılığı görevini sürdürüyordu. Bedri Sayın, 2006-2013 yılları arasında Finans Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevinden sonra 7Ocak 2014 tarihinde Adabank Genel Müdürü oldu. Adabank da TMSF kontrolündeki bankalardan birisi. Mehmet Ali Gökçe ise yine aynı bankada genel müdür yardımcısıydı, 2012 yılında TMSF’ye geçmişti. Gökçe’nin geçmişte Show TV’ye atandığı gündeme gelmiş ancak daha sonra TMSF Gökçe’nin atanmadığını duyurmuştu.