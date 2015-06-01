T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Bank Asya'nın 'gözaltı pazarı' da kapatıldı

Bank Asya'nın gözaltı pazarındaki işlem sırası sırasının geçiçi olarak kapatıldı

01 Haziran 2015 17:28

Borsa İstanbul, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) bank asya'nın yönetimini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devretme kararı nedeniyle bankanın gözaltı pazarındaki işlem sırasını geçici olarak kapattı.

Reuters'in haberine göre, KAP'a yapılan açıklamada hissenin işlem sırasının pay piyasası yönetmeliğinin 25/a maddesi uyarınca kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada hisselerin ne zaman işleme açılacağı konusunda bilgi yer almadı.

Yönetmeliğin söz konusu maddesi hisse senedinde yatırımcı kararlarını etkileyecek önemde bilgi olduğunun öğrenilmesi halinde bu bilginin yatırımcılara duyurulması için borsa yönetimine hisseyi işleme geçici olarak kapatma yetkisi veriyor.

BDDK, Bank Asya'nın TMSF'ye devredilmesine karar verdiğini Cuma akşamı açıklarken, yazılı açıklamada kararın, bankanın mali bünyesi, ortaklık ve yönetim yapısı ile faaliyetlerinde yaşanan sorunların katılım fonu sahiplerinin hakları ve mali sistemin güven ve istikrarı bakımından tehlike arzettiği gerekçesiyle alındığı belirtildi. 

 

Gözaltı pazarı nedir?

 


Gözaltı pazarı, şirketlerin izleme ve inceleme kapsamına alınması durumlarında sürekli gözetim, denetim ve izleme ortamında, yatırımcıların devamlı ve zamanında bilgilendirilmesini sağlayacak önlemlerle birlikte, hisse senetlerinin Borsa İstanbul bünyesinde işlem görebilmesi sağlayarak, söz konusu şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapmış tasarruf sahiplerine likidite olanağı sunar.  Hisseler belirli bir süre işleme açık kalıp, sonrasında yeniden kapanır.

ETİKETLER

bank asyabddkgözaltı pazarı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24