Bank Asya'nın 'gözaltı pazarı' da kapatıldı

Borsa İstanbul, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) bank asya'nın yönetimini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devretme kararı nedeniyle bankanın gözaltı pazarındaki işlem sırasını geçici olarak kapattı.

Reuters'in haberine göre, KAP'a yapılan açıklamada hissenin işlem sırasının pay piyasası yönetmeliğinin 25/a maddesi uyarınca kapatıldığı belirtildi.



Açıklamada hisselerin ne zaman işleme açılacağı konusunda bilgi yer almadı.



Yönetmeliğin söz konusu maddesi hisse senedinde yatırımcı kararlarını etkileyecek önemde bilgi olduğunun öğrenilmesi halinde bu bilginin yatırımcılara duyurulması için borsa yönetimine hisseyi işleme geçici olarak kapatma yetkisi veriyor.



BDDK, Bank Asya'nın TMSF'ye devredilmesine karar verdiğini Cuma akşamı açıklarken, yazılı açıklamada kararın, bankanın mali bünyesi, ortaklık ve yönetim yapısı ile faaliyetlerinde yaşanan sorunların katılım fonu sahiplerinin hakları ve mali sistemin güven ve istikrarı bakımından tehlike arzettiği gerekçesiyle alındığı belirtildi.

Gözaltı pazarı nedir?



Gözaltı pazarı, şirketlerin izleme ve inceleme kapsamına alınması durumlarında sürekli gözetim, denetim ve izleme ortamında, yatırımcıların devamlı ve zamanında bilgilendirilmesini sağlayacak önlemlerle birlikte, hisse senetlerinin Borsa İstanbul bünyesinde işlem görebilmesi sağlayarak, söz konusu şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapmış tasarruf sahiplerine likidite olanağı sunar. Hisseler belirli bir süre işleme açık kalıp, sonrasında yeniden kapanır.