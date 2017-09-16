Bank Asya'nın 'gizli' kasalarında Fethullah Gülen imzalı saatler çıktı

İstanbul Mali Polisi, 'FETÖ'ye yönelik düzenlediği bir operasyonda Bank Asya'nın gizli kasalarında 1 dolar saklayan 50 şüpheliyi gözaltına alındı. Bankanın kasalarının bazılarında "Fethullah Gülen" yazılı 9 kol saati ele geçirildi.

Sözcü'den Habip Atam'ın haberi aynen şöyle:

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, dün sabah saatlerinde, operasyon düzenledi. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında düzenlen operasyon 19 ilde gerçekeleştirildi. Haklarında gözaltı kararı olan 50 isimden 37’si yakalandı. Şüphelilerden 5’inin yurtdışında olduğu öğrenildi.

Bank Asya kasaları

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin kapatılan Bank Asya’da gizli kasası olduğu öğrenildi. Bank Asya’nın TMSF’ye devri sonrası şubeler kapanınca bu kasalar Ümraniye’deki banka merkezine toplandı. Yetkililer huzurunda açılan 50 kasada, 1’er Dolarlık banknot bulundu. Örgüt içerisinde referans olarak kullanılan bu banknotlar üzerine çalışma başlatıldı. Mali Polisin yaptığı araştırmalarde şüphelilerda, bazılarınıda Bylock olduğu anlaşıldı. Bazılarının KHK ile atılan görevliler olduğu, bazılarının da FETÖ’nün üst yönetimle bağlantıları ortaya çıktı.

Fethullah Gülen yazılı 3 saat

Operasyonun bu bağlantılar üzerine düzenlendiği öğrenilirken, 5 farklı kasadan “Fetullah Gülen” yazılı saat çıkması dikkat çekti. F.D., F.B., H.Y., S.S. ve Y.D.’ye ait gizli kasalarda 9 kol saati ele geçirildiği belirtildi.