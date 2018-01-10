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Bank Asya'nın A grubu hissedarlarından 24'ü tutuklandı

   Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)  İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bank Asya A grubu hissedarlarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 49 kişiden 24"ü tutuklandı

10 Ocak 2018 14:28

 

 Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)  İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bank Asya A grubu hissedarlarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 49 kişiden 24\"ü tutuklandı. 
3 Ocak\'ta Asya Katılım Bankası\'nın yönetimin organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu hissedarlarından 49 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılık talimatıyla ifadeleri alınan 7 kişi emniyetten serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 42 şüpheli dün Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Şüphelilerden 24\'ü çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 15\'i adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 18 kişi ise serbest bırakıldı.

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