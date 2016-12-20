Bank Asya'daki 142 kiralık kasa inceleniyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Bank Asya’daki 142 kiralık kasa incelenmeye başlandı.

TMSF darbe girişimini araştıran Meclis komisyonuna 15 Temmuz’dan sonra yapılan işlemlerle ilgili rapor sunmuş oldu. TMSF tarafından şüpheli bulunan kiralık kasalarla ilgili olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nda (MASAK) inceleme yapıldığı belirtilen raporda şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu kasa sahipleriyle ilgili Bankaya bilgi verilerek bunların üzerinde bloke tesis edilmesi sağlanmıştır. Diğer taraftan, kasaların oluşturulan komisyon nezdinde kontrollü bir şekilde açılması işlemleri devam etmekte olup, içeriği şüpheli görülen kasaların sahiplerine teslimi yapılmamaktadır”