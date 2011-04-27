-BANK ASYA'DA SÜPER LİG HEYECANI İZMİR (A.A) - 27.04.2011 - Bank Asya 1. Lig'de son 3 hafta mücadelelerinde Süper Lig'e doğrudan yükselecek iki takım, play-off mücadelesine katılacak 4 ekip ve Diyarbakırspor'un ardından lige veda edecek ikinci takım, son 3 haftada oynanacak maçların ardından belli olacak. İlk iki sıradaki takımların doğrudan Süper Lig'e yükseleceği Bank Asya 1. Lig'de, 3. ile 6, 4. ile 5. birbirleriyle eleme usulü çift maç yapacak. Bu müsabakalarda rakiplerini eleyen takımlar finalde karşılaşacak ve kazanan Süper Lig'e çıkacak. Ligde son 3 haftaya girilirken 3. sıradaki Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un 5 puan önünde liderliğini sürdüren Samsunspor, Süper Lig'e yükselmek için avantajlı durumda bulunuyor. 2. sırada maç fazlasıyla 52 puana sahip Mersin İdmanyurdu ile 8. sıradaki Orduspor arasındaki puan farkının 7 puan olması ligdeki heyecanı daha da artırıyor. 2. sıradaki Mersin İdmanyurdu'nun son hafta maç yapmayacağı ligde, son 3 haftaya Gaziantep Büyükşehir Belediyespor 50 puanla üçüncü girerken bu ekibi birer puan farkla TKİ Tavşanlı Linyitspor, Çaykur Rizespor, Kayseri Erciyesspor, Boluspor ve Orduspor takip ediyor. -ALT SIRALAR- Tescili TFF tarafından iptal edilen Ankaraspor'un yanı sıra Diyarbakırspor da Bank Asya 1. Lig'e veda ederken, bir takım daha gelecek sezon ligde yer alamayacak. Düşmeme mücadelesi veren ekipler içinde maç fazlası olan Altay ve Akhisar Belediyespor'un dezavantajlı girdiği son 3 haftada 28 puanlı Kartalspor, 29'ar puanlı Güngören Belediyespor, Akhisar Belediyespor ile 31'er puanlı Altay ve Adanaspor son 3 haftada ligde kalabilmek için mücadele edecek.