Bank Asya'da hesabı olan 1 milyon 600 bin kişi inceleniyor

Bankacılık sırları kapsamından çıkartılan Bank Asya için TMSF’ye ‘Ekteki personelin hesabı var mıdır?’ sorusuyla dilekçe yağıyor. Bu dilekçelere yanıt vermek için hafta sonu dahil çalışan TMSF, bu çerçevede yaklaşık 1 milyon 600 bin hesabı incelerken, 700 bin kişinin sorgulamasını yapıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Bank Asya’daki hesaplar üzerinde 17/25 Aralık sürecinden itibaren inceleme yapıldığı belirtilirken, hesap olup olmadığı ile hesapların hareketleri üzerinden incelemenin yürütüldüğü belirtildi.

Birçok kamu kurum ve kuruluşundan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) personelleri ile ilgili soru sorulduğu ve bugüne kadar 700 bin kişinin taramasının yapıldığı öğrenildi. Savcılık ve mahkemelerden TMSF’ye 2 bin 500, kamu kurumlarından da 2 bin yazı gönderildiği belirtildi.

Kararname ile sır kapsamından çıkardı

OHAL kapsamında çıkarılan 670 numaralı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 17 Ağustos tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. KHK’nin “Kişisel verilerin paylaşımı” başlıklıklı 3’ncü maddesinde Bank Asya’da kamu kurum ve kuruluşlarının personeline ve bunların eş ile çocuklarına ait bilgilerin talep edilmesi halinde verilmesine yönelik bir düzenleme yapıldı. TMSF, Bank Asya’nın faaliyet iznini kaldırmıştı. Kararnamade bu husus hatırlatıldıktan sonra TMSF’nin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) elinde bulunun bilgileri, personelin çalıştığı kurum ve kuruluşlarca talepte bulunulması durumunda gecikmeksizin verilmesi kararlaştırıldı. Bu işlemlere yönelik de 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 73’ncü maddesinde yer alan sınırlamanın uygulanmayacağı yer aldı. 73’ncü madde bankacılık sırlarının saklanmasını düzenliyor. Kararname ile Bank Asya’daki bilgiler sır kapsamından çıkarılmış oldu.

Personelin hesabı mı?

Yapılan değişikliğin ardından TMSF’ye savcılık ile kamu kurumlarından dilekçelerin gönderildiği belirtildi. Dilekçede, “Ekteki personelin hesabı var mıdır?” diye sorulduğu kaydedilirken, hesap hareketlerinin de istendiği, bu çerçevede yaklaşık 1 milyon 600 bin hesabın incelendiği bildirildi. Sorgulanan kişi sayısının 700 bin olduğu vurgulanırken, bir kişinin birden fazla hesabı olabildiği bu nedenle sorgulanan hesap sayının daha yüksek olduğu kaydedildi. Talep eden bütün kurumlara da yanıt verildiğini anlatan TMSF yetkilileri, kuruma dilekçelerin gelmeye devam ettiğini söylediler. TMSF personelinin dilekçelere yanıt vermek için hafta sonu da dahil çalıştığı da dile getirildi.

Önümüzdeki hafta bitebilir

TMSF’ye savcılık ve mahkemelerden 2 bin 500, bin 500 kamu kurum ve kuruluşundan da 2 bin olmak üzere 4 bin 500 yazının gittiği belirtilirken, bir yandan da banka hesaplarına yönelik MASAK, savcılık ve Emniyet’in bir çalışma yürüttüğü anlatıldı. Bu çalışmanın önümüzdeki hafta tamamlanabileceği öğrenildi. İncelemelerde 17/25 Aralık sonrası ve Bank Asya’ya para yatırılması çağrısından sonra açılan hesaplarla, hesap hareketlerine dikkat edildiği öğrenildi. Kamudaki açığa almalarda Banka Asya’da hesap bulunması, çağrıdan sonra para yatırılması önemli kıstaslardan birisi olmuştu.