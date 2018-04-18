Bank Asya'da 16 yıl yöneticilik yapmıştı | Yeni SPK Başkanı, hangi AKP'li vekilin kardeşi?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı'na, Bakanlar Kurulu kararıyla Ali Fuat Taşkesenlioğlu atandı. Taşkesenlioğlu'nun kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu da AKP Erzurum Milletvekili olarak görev yapıyor.

Taşkesenlioğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası, "FETÖ" ile ilişkili olduğu gerekçesiyle kapatılan Bank Asya'da 16 yıl boyunca yöneticilik yapmıştı.

Yeni SPK Başkanı Taşkesenlioğlu, söz konusu bankada Proje Pazarlama Müdür Yardımcılığı, Merter Şube ve Sultanhamam Şube Müdürlüğü, Genel Müdürlük Kredi Tahsis Birim Müdürlüğü ile Kredi Tahsis Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.