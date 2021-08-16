Bank Asya’ya 61 milyon yatıran kurtuldu, okul taksiti yatıran öğretmen hapse girebilir

İzmir’de, Bank Asya’ya 61 milyon TL yatıran yağ fabrikasının sahibine 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Bu cezada hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Böylece işadamı cezaevine girmekten kurtuldu. Fakat oğlunun okul taksiti için Bank Asya’ya 1.000 TL yatıran öğretmen 2 yıl 3 ay 15 gün hapse mahkum edildi. Cezası ertelenmeyen öğretmen, karar kesinleşince hapse girecek.

Halk TV’de yer alan İsmail Saymaz’ın haberine göre, İzmir’de bulunan Abalıoğlu Yem, Soya ve Tekstil Sanayi Anonim Şirketi’nin sahibi Baha Abalıoğlu, 8 Ağustos 2016’de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Aynı gün bırakılan Abalıoğlu’da FETÖ üyeliğinden İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede Abalıoğlu’nun örgüt içerisinde ‘Babalar Grubu’ diye bilinen mütevelli heyetine dahil olduğu ve Bank Asya’ya para yatırdığı belirtildi. Şirketin hesabından Bank Asya’daki hesaplara 9 Ocak 2014’ten 17 Şubat 2015’e kadar dokuz ayrı işlemde 7 milyon 67 bin dolar ile 1 milyon TL havale edildi. Hesaplardaki para bugünkü kurla toplam 61 milyon TL’ye denk geliyor.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, geçen 6 Temmuz günü biten yargılamada Abalıoğlu’na örgüt üyeliğinden ceza verdi. Ancak etkin pişmanlıktan yararlandığı için ceza 1 yıl 8 aya indirildi. Sabıkasının olmaması ve ileride suç işlemeyeceği konusunda mahkemede olumlu bir kanaat oluştuğu için hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Tutuksuz yargılanan Abalıoğlu, bu kararla cezaevine girmekten kurtuldu.

Aynı İzmir’de, Uşaklı öğretmen Nesrin Laçinok’un yargılandığı davada verilen karar ise tepki çekti. Hakkındaki iddianamede Nesrin Laçinok’un Fatih Üniversitesi’nden mezun olduğu, örgüte ait Üftade Koleji’nde çalıştığı, oğlunu aynı okulda okuttuğu ve 2015’te Bank Asya’ya 1.000 TL yatırdığı belirlendi. Laçinok, 1.000 TL’nin oğlunun okul taksiti olduğunu ifade etti. Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi, beraate hükmetti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi ise yatırılan 1.000 TL’nin örgüte bilerek ve isteyerek yardım kapsamına girdiğini kaydederek, Laçinok’la ilgili beraat kararını kaldırdı. Laçinok’a 2 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Geçmişte bir süre tutuklu kalan Laçinok hakkında cezası iki yılın üzerinde olduğu için hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı uygulanmadı. Hapis cezasının paraya çevrilmesine gidilmedi. Ceza kesinleştiğinde yeniden cezaevine girecek.