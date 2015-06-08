T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Bank Asya hisseleri tavan yaptı

BIST-100 endeksi ise yüzde ikinci seans açılışta yüzde 6 düşüşle hareket ediyor

08 Haziran 2015 17:59

Seçim sonuçlarının AKP'nin tek parti iktidarının bitmesini göstermesi ve yeni hükümet sürecine ilişkin belirsizlikle endekste gözlenen sert düşüşe karşılık, Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen ve gözaltı pazarında işlem gören bank asya hisseleri yüzde 10.75 yükselişle 1.03 lira olan tavan fiyattan açıldı.

BIST-100 endeksi ise yüzde ikinci seans açılışta yüzde 6 düşüşle hareket ediyor.

Son olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Mayıs sonunda, Bank Asya'nın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmesine karar vermişti.

ETİKETLER

bank asyaakpak partitmsfseçim7 haziranseçimlertavan yaptı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24