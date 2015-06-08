Bank Asya hisseleri tavan yaptı

Seçim sonuçlarının AKP'nin tek parti iktidarının bitmesini göstermesi ve yeni hükümet sürecine ilişkin belirsizlikle endekste gözlenen sert düşüşe karşılık, Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen ve gözaltı pazarında işlem gören bank asya hisseleri yüzde 10.75 yükselişle 1.03 lira olan tavan fiyattan açıldı.

BIST-100 endeksi ise yüzde ikinci seans açılışta yüzde 6 düşüşle hareket ediyor.

Son olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Mayıs sonunda, Bank Asya'nın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmesine karar vermişti.