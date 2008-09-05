Bank Asya Birinci Lig'i olaya yabancı kalmadı!

Batılı liglerin hemen hepsinde alt liglerde de yabancı futbolcular forma giyebiliyorlarken Türkiye'de yıllar boyunca bu konuda yasak vardı. Sadece Süper Lig'den düşen takımlar, sözleşmesi devam eden yabancı oyuncularından belli bir sayıdakini oynatma hakkına sahipti.



Bu yasak önce 'Türk cumhuriyetlerinden iki oyuncu alınabilir' maddesi ile yumuşatılmıştı. Bu sezon ise Türk cumhuriyetleri maddesi devam etmekle birlikte sözleşme imzalandığı sırada 21 yaşın altında olan iki yabancı oyuncu oynatabilme hakkı getirildi. Böylece Bank Asya Birinci Lig de tıpkı Süper Lig gibi farklı ülkelerden futbolculara kapısını açmış oldu.



İkisinin Türkiye vatandaşlığı da bulunan toplamda 27 yabancı futbolcu arz-ı endam edecek Bank Asya 1. Ligi'nde. Bunlardan bir bölümü Türk cumhuriyetleri pasaportlu, diğer bölümü geçen yıldan sözleşmesi devam eden, başka bir bölümü ise 21 yaş altı kontenjanından alınan oyuncular. 18 takımdan 4 tanesi yabancı hakkını kullanmamış durumda. En fazla yabancısı olan takım 4 futbolcu ile Kasımpaşa. İstanbul temsilcisini 3 yabancı ile Manisaspor izliyor. Tabii bunda bu iki takımın geçen yıl Süper Lig'de yer almış olmaları esas etken.



Yabancı oyuncuların ülkelerinin dağılımına baktığımızda birinci sırada tıpkı Süper Lig'de olduğu gibi yine Brezilyalılar var. 8 Brezilyalı oyuncuyu, 5 Kamerunlu takip ediyor. Fransa pasaportu taşıyan oyuncular ise toplamda 3 rakamı ile üçüncü sırada yer alıyorlar. Bu 27 oyuncunun 12 tanesi daha önceki yıllarda da Türkiye liglerinde forma giymiş isimler. Türk cumhuriyetleri pasaportu olan oyuncu sayısı 3 -ki bu sayı çok daha fazla olmalı esasında. Afrika kökenli oyuncu sayısı 8 iken Latin Amerikalılar 10 kişiler.



En genç yabancı; Kırgızistanlı Zemlianukhin



Yabancılar içinde en genç olanı 11 Aralık 1988 doğumlu olan ve geçen sene de Giresunspor forması giyen Kırgızistanlı Anton Zemlianukhin. En yaşlısı ise Gaziantepspor, Galatasaray, Konyaspor gibi takımlarda da top koşturan şimdinin Kasımpaşalısı Mertol Karatay; nam-ı diğer Marcel Batista. 4 Mart 1975'te dünyaya gelen Batista 33 yaşında.



Birinci Lig'in Bank Asya'nın sponsorluğunun ardından renklendiği bir gerçekti; şimdi buna bir de yabancı futbolcuların oynaması dahil oldu. Daha önce hiç yabancı futbolcusu olmamış bazı takımlar ya da uzun süredir takımlarında yabancı futbolcu görememiş olan taraftarlar adına çok hoş bir durum bu.



Ayrıca istenen seviyeye gelememiş ve kulüpler tarafından tam anlamıyla değerlendirilememiş olsa da 21 yaş sınırı nedeniyle henüz çok genç yaşta olan oyuncular bir nevi keşfedilebilir. Bu sezon hem kararın yaz başlarında çıkması hem de pek çok takımın bu konuda yönetim ve teknik heyet anlamında yeterli altyapıyı hazırlamamış olmamaları sebebiyle bazı takımlar bu haklarını iyi değerlendirememiş gibi görünüyor. Ama muhtemelen devre arası, kesinlikle önümüzdeki sezon itibarıyla bu hak gayet iyi kullanılacak ve genç yaştaki yıldız adayları Türk futbolunun içine girecektir. Kaldı ki, henüz ligin başı olması hasebiyle şu an itibarıyla yıldızı parlayan bir oyuncu da olmadı ama ilerleyen süreçte adından çokça söz ettirecek isimler çıkabilir pekâlâ...



