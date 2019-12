Bank Asya / 23.HAFTA

Bank Asya 1. Lig'de 23. hafta 1 maç dışında tamamlandı. Manisaspor deplasmanda Samsunspor'a 1-0 yenilmesine karşın liderliğini sürdürdü.



BANK ASYA 1. LİG



23. HAFTA MAÇLARI



21 Şubat Cumartesi



Malatyaspor: 1- Çaykur Rizespor: 2



Stat: İnönü

Hakemler: Çağatan Şahan, Birol Güldane, Serkan Olguncan

Malatyaspor: Emrah, Mustafa Sert, Turgay, Alper, Güngör, İlhan (Dk. 67 Güven ), Fatih, Selim (Dk. 78 Mustafa Olcayto), Eren, Celil, Serkan

Çaykur Rizespor: Ferhat, Ömer Ateş, Serdar Samatyalı, Ali Sakal, Erman, Riberio (Dk. 87 Ahmet Görkem), Ufukhan, Engin, Mustafa Çiçek (Dk. 75 Özgür Volkan), Murat Ocak, Çağrı (Dk. 85 Emrah)

Goller: Dk. 5 Serkan (Malatyaspor), Dk. 17 Serdar Samatyalı, Dk. 62 Çağrı (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Dk. 86 Güven (Malatyaspor), Dk. 64 Ali Sakal (Çaykur Rizespor)





22 Şubat Pazar



Sakaryaspor: 1 - Giresunspor: 0





Stat: Atatürk

Hakemler: Hakan Özkan xx, Cumhur Altay xx, Emre Suna xx

Sakaryaspor: Atilla xx, Süleyman xx, Levent xx, Hasan x (Dk. 65 Okan x), Mustafa Sevgi xx, Vahit x, Görkem x (Dk. 46 İlhan x), Özgürcan xx, Ferdi x (Dk. 90 Burak ?), Diakhate xx, Mustafa Aydın xx

Giresunspor: Metin xx, Ersin xx, Ergun x (Dk. 87 Aykut ?), Musa x (Dk. 84 Sezer ?), Gürol xx, İbrahim xx, Hasan xx (Dk. 88 Muzaffer ?), Yusuf xx, Aydın xx, Fırat xx, Mehmet x

Gol: Dk. 84 Süleyman (Sakaryaspor)

Sarı kart: Dk. 88 Mehmet (Giresunspor)



Adanaspor: 3 - Kartalspor: 1





Stat: 5 Ocak

Hakemler: Hakan Ceylan xx, Gökhan Ercan xx, Nurettin Çiçek xx

Adanaspor: Ahmet Şahin xx, Yunus xx, Hakan xx (Dk. 46 Kibong xx)(Dk. 86 Ümit ?), Cem xxx, Emre xx (Dk. 83 Onur ?), Murat xx, Ersan xx, Cemre xxx, Metin xx, Fevzi xxx, Habip xxx

Kartalspor: Oğuz xx, Yüksel xx, Mehmet Kahriman xx, Kürşat xx, Yasin x (Dk. 59 Ufuk x), Serkan xx, Selçuk xx, Mehmet Uslu xx (Dk. 83 Mesut ?), Serdar Akdoğan xx (DK. 71 Yaser x), Tolga xx, Umut xx

Goller: Dk. 50 Cem, Dk. 77 Emre, Dk. 89 Cemre (Adanaspor), Dk. 2 Serdar Akdoğan (Kartalspor)

Sarı kartlar: Dk. 82 Habip, Dk. 86 Metin (Adanaspor), Dk. 60 Ufuk, Dk. 82 Kürşat (Kartalspor)





Altay: 2 - Orduspor: 1





Stat: Altay Alsancak

Hakemler: Mürvet Sezer xx, Sedat Etik xx, Mehmet Kağan Bingül xx

Altay: Gökhan xx, Alp xx (Dk. 55 Mustafa xx), Yiğitcan xxx, Onur xx, Mesut xx, Yasin xx, Merter xx, Musa xx (Dk. 82 Ali xxx), Tiago xx, Burak x (Dk. 46 Can xxx), Şehmus xx

Orduspor: Akın xx, Hamza xx, Rıdvan xx, Hakan xx, Hüsamettin xx, Murat xx (Dk. 46 Mehmet Öncan x), Aytekin x, Alaattin x, Fatih xx (Dk. 70 Serdar x), Mehmet Şen xx (Dk. 88 Müslüm ?), Bruno x

Goller: Dk. 64 Tiago, Dk. 89 Ali (Altay), Dk. 36 Mehmet Şen (Orduspor)

Sarı Kartlar: Dk. 45 Şehmus, Dk. 90 Ali (Altay), Dk. 64 Fatih, Dk. 87 Hamza (Orduspor)







Gaziantep Büyükşehir Belediyesi: 1 - Karşıyaka: 0





Stat: GASKİ

Hakemler: Fethi Serkan Koçak xxx, Ejder Yapıcı xxx, Samet Çavuş xxx

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Eser xxx, Cihan xxx, Fatih xx, Mehmet Albayrak xxx, Cafercan xx, Uğur xxx (Dk. 81 Güngör ?), Kadir xx, Hakan xx (Dk. 68 Mustafa Marangoz xx), Osman xxx, Onur xx, Gökhan xx (Dk. 90 Mustafa Öner ?)

Karşıyaka: Kerem xx, Ahmet Çağıran x, Ahmet Solakel xx (Dk. 53 Eser x), Taha xx, Serkan x (Dk. 70 Önder x), Cihan xx, Ferhat x (Dk. 39 Emre x), Aydın xx, Kıvanç xx, Fuat x, Rıdvan x

Gol: Dk. 23 Uğur (penaltıdan) (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 51 Osman, Dk. 67 Mehmet Albayrak, Dk. 88 Cihancan (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor) Dk. 45 Rıdvan, Dk. 80 Önder, Dk. 89 Kıvanç (Karşıyaka)





Karabükspor: 0 - Boluspor: 2





Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Mustafa İlker Coşkun x, Baki Yiğit x, Fahri Aksoy x

Kardemir Karabükspor: Süleyman Küçük x, Aydın x, Bülent Bal xx, Şenol xx, Mahmut x, Tayfun x, Gökhan x (Dk. 76 Hakan Bayraktar x), Süleyman Görgün x, Burak x (Dk. 46 Murat x), Hakan Söyler x, Adem x (Dk. 61 Abdullah x

Boluspor: Atacan xx, Erdem xx, Aytek xxx, Gökhan Çalışal x, Sertan xx, Tayfun x (Dk. 77 Mustafa x), Cem xx, Ömer xxx, İlyas xx (Dk. 88 Fatih ?), Ilgar xxx (Dk. 66 Gökhan Caba x), Edim xxx

Goller: Dk. 24 Ilgar, Dk. 61 Sertan (Boluspor)

Sarı Kartlar: Dk. 27 Süleyman Görgün, Dk. 29 Bülent Bal, Dk. 68 Tayfun, Dk. 69 Gökhan (Kardemir Karabükspor), Dk. 33 Erdem, Dk. 68 Edim (Boluspor)

Kırmızı Kart: Dk. 86 Ömer (Boluspor







Kasımpaşa: 0 - Güngören Belediyesi: 2





Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Selçuk Dereli xxx, Mustafa Emre Eyisoy xxx, Cem Satman xxx

Kasımpaşa: Haluk x, Ömer xx (Dk. 68 Merthan x), Özgür xx (Dk. 46 Erhan x), Sertan xx, Mertol x, Murat x (Dk. 76 Hüseyin x), Bertol xx, Yekta xx, Evren xx, Bülent x, Desire x

Güngören Belediyespor: Harun xxx, İzzet xx, Can xx, Seçkin xxx, Mustafa xx, Yunus xxx, İlkay xxx, Ersin xxx, Turan xx (Dk. 55 Uğur xx), Turgut xxx (Dk. 90 Samet ?), Adem xxx (Dk. 85 Özgür ?)

Goller: Dk. 59 ve Dk. 80 Adem (Güngören Belediyespor)

Sarı Kartlar: Dk. 25 İzzet, Dk. 27 Yunus, Dk. 41 İlkay (Güngören Belediyespor), Dk. 58 Bülent, Dk. 88 Sertan (Kasımpaşa)







Samsunspor: 1 - Manisaspor: 0





Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Erbay Aldemir xxx, Ayhan Akgöz xxx, Gökmen Arda xxx

Samsunspor: Hasan xxx, Turgay xx, Turgut xx (Dk. 90 2 İsmail ?), Can xx, Hakan xx, Ömür xx, Kenan xx, Oktay xx, Volkan xxx (Dk. 69 Burhan xx), Veysel xx, Sercan xx (Dk. 89 Gökhan ?)

Manisaspor: Ufuk xx, Tolga xx (Dk. 46 Yigit xx), Mariano xx, Sezer xx, Güven xx, Fatih xx (Dk. 76 Ergin xx), Cenk xx (Dk. 61 Muhammet xx), Borbiconi xx, Erman xx, Hüseyin xx, Serhat xx

Goller: Dk. 7 Volkan (Samsunspor)

Sarı Kartlar: Dk. 24 Hasan, Dk. 76 Sercan (Samsunspor), Dk. 90 1 Serhat (Manisaspor)