Bank Asya 1. liginin dibi ateş hattı'

Bank Asya 1. Lig'de son 4 haftaya girilirken, ligde kalma mücadelesi de heyecanını koruyor.



Turkcell Süper Lig'in aksine Bank Asya 1. Lig'de takımlar arasındaki yarış her geçen hafta önemini artırıyor. Süper Lig'de ligin son sırasında takımlar arasında bitime 7 hafta kala puan farkı olmasına karşın, Bank Asya 1. Lig'de takımlar birbirlerine yakın konumda bulunuyor.



Manisaspor, 58 puanla ligin zirvesinde yer alarak, geçen yıl düştüğü bir üst lige yükselebilmek adına bir adım önde bulunurken, Ege ekibini Diyarbakırspor, Altay ve Kasımpaşa takip ediyor.



Öte yandan, Bank Asya 1. Lig'de yaklaşık 10 takım kümede kalma mücadelesi veriyor. Ligde 11. haftadan beri son sırada yer alan Sakaryaspor, bu hafta deplasmanda Malatyaspor'u 3-1 yenerek puanını 30'a çıkararak bir üst sıraya çıkmayı başarırken Malatyaspor ise 29 puanla son sıraya geriledi. Sakaryaspor, ligde kalma yolunda umudunu kalan 4 haftaya taşımayı da başardı.



Diğer taraftan ligde 32'şer puanı bulunan Güngören Belediyespor ve Kayseri Erciyesspor, 34 puanla Giresunspor, 35'er puanı bulunan Samsunspor ve Kartalspor, 36 puanla Gaziantap Büyükşehir Belediyespor ve 39 puanla 10. sırada yer alan Orduspor lige tutunma mücadelesi veren diğer takımlar arasında yer alıyor.



Ligde Samsunspor ve Diyarbakırspor'un birer maç eksiği bulunuyor.



Bank Asya 1. Lig'de 30. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:







TAKIMLAR



O G B M A Y AV P



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1.MANİSASPOR



30 16 10 4 60 34 26 58



2.DİYARBAKIRSPOR29 16 6 7 33 23 10 54



3.ALTAY



30 12 14 4 45 33 12 50



4.KASIMPAŞA



30 13 9 8 41 25 16 48



5.BOLUSPOR



30 13 8 9 41 30 11 47



6.KARŞIYAKA



30 12 11 7 30 23 7 47



7.ÇAYKUR RİZESPOR 30 12 8 10 37 37 0 44



8.ADANASPOR



30 12 7 11 33 34 -1 43



9.KARDEMİR DÇ KARABÜKSPOR 30 9 13 8 44 44 0 40



10.ORDUSPOR



30 11 6 13 42 37 5 39



11.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 30 9 9 12 34 36 -2 36



12.KARTALSPOR



30 8 11 11 28 33 -5 35



13.SAMSUNSPOR



29 10 5 14 32 42 -10 35



14.GİRESUNSPOR



30 10 4 16 30 43 -13 34



15.KAYSERİ ERCİYESSPOR

30 7 11 12 37 39 -2 32



16.GÜNGÖREN BELEDİYESPOR 30 9 5 16 29 49 -20 32



17.SAKARYASPOR



30 8 6 16 37 46 -9 30



18.MALATYASPOR



30 8 5 17 30 55 -25 29

