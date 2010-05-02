Bank Asya 1. liginde kan aktı

T24 - Bank Asya 1. Lig'de oynanacak Orduspor-Adanaspor maçı öncesi çıkan kavgada 2 Ordusporlu taraftar bıçakla yaralandı.





Edinilen bilgiye göre, taraftarların maçın oynanacağı 19 Eylül Stadyumu'na alınması sırasında stadyum önünde bir grup arasında tartışma çıktı.





İki takımın taraftarları arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce Ordusporlu taraftar Selahattin Yurt kolundan, ismi henüz belirlenemeyen taraftar da bıçakla elinden yaralandı.





Elinden yaralanan taraftar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibince ayakta tedavi edilirken, diğer yaralı Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





Olayın büyümemesi için güvenlik güçleri stat içinde ve dışında önlem alındığı bildirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

