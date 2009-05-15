Bank Asya 1. Lig'de Karşıyaka finalde

Bank Asya 1. Lig play-off karşılaşmasında, normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 berabere biten maçta, penaltı atışları sonunda Boluspor'u 3-2 yenen Karşıyaka finale yükseldi.



62. dakikada, Ferhat ile Eser'in verkaçında topla en son buluşan Cihan'ın vuruşunda kaleci Atacan gole izin vermedi.



72. dakikada Bilal'in ceza sahasının dışından vuruşunda kaleci Kerem topu kornere çeldi.



79. dakikada Cihan'ın sol çaprazdan ser şutundan meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



Karşılaşmanın normal süresi 0-0 berabere sona erdi.



95. dakikada Taha'nın vuruşunda top defanstan döndü. Topu takip eden Kıvanç'ın uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Atacan'da kaldı.



98. dakikada Sertan'ın ortasında Edim topu kafa vuruşuyla kaleye gönderdi ancak kaleci Kerem gole izin vermedi.



116. dakikada Yunus'un pasıyla kaleci Atacan ile karşı karşıya kalan Timuçin'in vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.



Karşılamanın uzatma dakikaları da 0-0 berabere sona erince penaltı atışlarına geçildi.



Boluspor'da Tayfun, Sertan ve Mustafa, penaltı atışlarını gole çeviremezken, Mehmet ve Mustafa'nın atışları ise golle sonuçlandı.



Karşıyaka'da ise Cihan ile Önder'in penaltı atışlarını kaleci Atacan kurtarırken, Fuat, Kıvanç ve Timuçin atışları gole çevirdi.



Penaltı atışlarının ardından Boluspor'u 3-2 yenen Karşıyaka, play-off karşılaşmalarında finale yükselen ilk takım oldu.



Stat: Yenikent ASAŞ



Hakemler: Deniz Çoban xx, Mustafa İspiroğlu xx, Orkun Aktaş xx



Boluspor: Atacan xx, Erdem xx, Gökhan Caba xx, Cem xx, Gökhan Çalışal xx, Mustafa xx, Tayfun xx, Ömer xx, İlhan xx (Dk. 63 Edim xxx), Bilal xx (Dk. 118 Mehmet ?), Uğur x (Dk. 87 Sertan x)



Karşıyaka: Kerem xxxx, Ahmet xx, Aydın xx, Fuat xx, Burak xx, Zafer xx (Dk. 74 Timuçin xx), Cihan xxx, Kıvanç xx, Taha xxx, Ferhat xx (Dk. 119 Önder ?), Eser xx (Dk. 105 Yunus xx)



Sarı kartlar: Dk. 33 Aydın (Karşıyaka), Dk. 33 Cem, Dk. 35 Gökhan Caba, Dk. 69 Erdem (Boluspor)



Penaltılar: Mehmet, Mustafa (Boluspor), Fuat, Kıvanç, Timuçin (Karşıyaka)



