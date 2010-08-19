-BANK ASYA 1. LİG YARIN BAŞLIYOR İSTANBUL (A.A) - 19.08.2010 - Bank Asya 1. Lig'de 2010-2011 sezonu yarın Adana'da yapılacak Adanaspor-Mersin İdmanyurdu maçıyla başlayacak. Ligin ilk yarısı 19 Aralık 2010'da oynanacak 17. hafta karşılaşmalarıyla bitecek. Sezonun ikinci yarısı 23 Ocak 2011 tarihinde başlayacak ve 15 Mayıs 2011'de oynanacak maçlarla sona erecek. Bank Asya 1. Lig'i ilk 2 sırada bitiren takımlar Spor Toto Süper Lig'e doğrudan yükselme başarısı gösterecek. Ligi 3., 4., 5. ve 6. sırada bitiren 4 takım ise play-off yarı final müsabakaları oynamaya hak kazanacak. Bu mücadeleden başarılı çıkan ekip, Spor Toto Süper Lig'de yer alacak 3. takım olacak. Ankaraspor'un tescilinin iptal edilmesiyle lig bu sezon 17 takımla oynanacak. Ankaraspor'un ardından, ligi son 2 sırada tamamlayacak ekipler Spor Toto 2. Lig'e düşecek. -İLK HAFTANIN PROGRAMI- Bank Asya 1. Lig'de sezonun ilk haftasının maç programı şöyle: Yarın: 21.00 Adanaspor-Mersin İdmanyurdu (Adana 5 Ocak) 21 Ağustos Cumartesi: 21.00 Samsunspor-Akhisar Belediyespor (Samsun 19 Mayıs) 21.00 Kayseri Erciyesspor-Orduspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 22 Ağustos Pazar: 16.30 TKİ Tavşanlı Linyitspor-Altay (Dumlupınar) 16.30 Giresunspor-Boluspor (Giresun Atatürk) 21.00 Karşıyaka-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (İzmir Alsancak) 21.00 Diyarbakırspor-Çaykur Rizespor (Diyarbakır Atatürk-Seyircisiz) 23 Ağustos Pazartesi: 21.00 Denizlispor-Güngören Belediyespor (Denizli Atatürk)