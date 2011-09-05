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Bank Asya 1. Lig start alıyor İZMİR (A.A)

05 Eylül 2011 14:22

-Bank Asya 1. Lig start alıyor  İZMİR (A.A) - 05.09.2011 - 1963-1964 sezonunda 2. Lig adıyla kurulan Bank Asya 1. Lig'de 49. sezon bu hafta başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan statü değişikliğiyle 2001-2002 sezonundan itibaren İkinci Lig (A) Kategorisi, 2007-2008'den sonra da TFF Birinci Lig adını alan lig, bu sezon da Bank Asya sponsorluğunda düzenleniyor. 2001-2002'de 20 takımla oynanan lig, bir sonraki sezondan itibaren 18 ekiple devam etti. Geçen yıl Ankaraspor'un lisansının iptal edilmesi nedeniyle 17 takımla tamamlanan lig, bu sezon 18 takımla başlayacak. Geçen yıl Spor Toto Süper Lig'den düşen Bucaspor, Kasımpaşa ve Konyaspor'un yanı sıra Spor Toto 2. Lig'den yükselen Elazığspor, Göztepe ve Sakaryaspor ligin yeni ekipleri oldular. Bu 6 takımın dışında ligde Adanaspor, Akhisar Belediyespor, Boluspor, Çaykur Rizespor, Denizlispor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Giresunspor, İstanbul Güngörenspor, Karşıyaka, Kartalspor, Kayseri Erciyesspor ve TKİ Tavşanlı Linyitspor takımları mücadele edecek. İlk iki sırayı alacak takımların doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde, 3'ncü ile 6'ncı, 4'ncü ile 5'inci birbirleriyle eleme usulü çift maç yaptıktan sonra rakiplerini eleyenler finalde karşılaşacak ve kazanan Süper Lig'e çıkacak.

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