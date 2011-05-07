-BAN'IN NETANYAHU'DAN ''FİLİSTİN'' İSTEĞİ NEW YORK (A.A) - 07.05.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan ''Filistin'de birliğe bir şans vermesini'' istedi. BM'den yapılan yazılı açıklamada, Ban'ın Netanyahu ile telefonla görüştüğü ve kendisine ''Filistin'de birliğin yeni başlamış bir süreç olduğunu ve bu süreci somutlaştıkça değerlendirmek gerektiğini'' ilettiği belirtildi. Filistinli gruplar salı günü Mısır'ın başkenti Kahire'de bir teknokratlar hükümeti kurulmasını öngören bir anlaşma imzalamış, Netanyahu ise anlaşmayı ''barış sürecine darbe ve terörün büyük zaferi'' olarak nitelemişti.