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Dünya

BAN'IN KIBRIS RAPORU BUGÜN SUNULABİLİR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

24 Kasım 2010 22:17

-BAN'IN KIBRIS RAPORU BUGÜN SUNULABİLİR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 24.11.2010 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, BM'nin Kıbrıs'taki "iyi niyet misyonuna" ilişkin raporunu bugün BM Güvenlik Konseyi üyelerine sunması bekleniyor. BM Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, konuyla ilgili sorular üzerine, raporun bugün Güvenlik Konseyi üyelerine sunulmasının beklendiğini, bunun ardından raporun açıklanacağını söyledi. BM Genel Merkezinde KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum lideri Dimitris Hristofyas'la üçlü görüşme yapan Genel Sekreter Ban'ın görüşmeye ilişkin değerlendirmelerinin de raporda yer alması öngörülüyor. Genel Sekreter Ban'ın Kıbrıs özel danışmanı Alexander Downer da Kıbrıs'ta devam eden müzakereler kapsamında, Genel Sekreterin iyi niyet misyonuna ilişkin raporuyla ilgili olarak 30 Kasımda Güvenlik Konseyi'ne brifing verecek. Genel Sekreterin, BM Barış Gücü'nün (UNFICYP) görev süresinin uzatılmasını isteyen diğer raporunu ise aralık ayının başında Güvenlik Konseyi'ne sunması bekleniyor. UNFICYP'in görev süresi 15 Aralık 2010'da sona erecek. 

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