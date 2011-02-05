-BAN'I ŞİKAYET ETTİLER BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 04.02.2011 - Mısır'ın BM Daimi Temsilciliği, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un son günlerde Mısır'daki gelişmelere yönelik yorumlarıyla ilgili BM nezdinde şikayette bulunduğunu açıkladı. Mısır'ın BM Daimi Temsilciliği sözcüsü Nihal Saad yaptığı açıklamada, Genel Sekreter Ban'ın Davos ve Londra'da Mısır ile ilgili yaptığı yorumların, Mısır'ı eleştiren ülkelerin yaptığı açıklamaların bile önüne geçtiğini savunarak, BM'ye bu konuda sözlü şikayette bulunduklarını bildirdi. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vitali Çurkin de gazetecilere yaptığı açıklamada, Genel Sekreter Ban'ın Mısır'la ilgili yaptığı açıklamaları ''şaşkınlıkla karşıladığını'' belirterek, BM Genel Sekreterinin görevinin, BM'nin egemen devletlerine hizmet etmek olduğunu söyledi. Çurkin, bir soru üzerine, Genel Sekreterin şiddetten uzak durulması ya da gazetecilere yapılan saldırıların sona ermesi gerektiği yönündeki açıklamalarından rahatsızlık duymadığını, ancak ülkenin iç işlerine yönelik son derece hassas konularda Mısır'ın egemen devlet olarak kendisinin karar vermesi gerektiğini belirtti. BM Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak da, konuyla ilgili sorular üzerine, BM yetkililerinin Genel Sekreter Ban'ın açıklamalarını Mısır Daimi Temsilciliğiyle görüştüklerini teyit ederek, BM olarak Genel Sekreter'in açıklamalarının arkasında olduklarını vurguladı. Hak, Mısır'da siyasi taraflar arasında BM'nin arabuluculuk yapmayı düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine, BM'nin ''iyi niyet misyonunun'' ancak tarafların kendi aralarında bu yönde bir anlaşmaya varmaları durumunda sözkonusu olabileceğini söyledi. Mısır'da bundan sonra nasıl bir hükümet kurulması gerektiğine yönelik sorular üzerine ise Hak, Genel Sekreterin buna Mısır halkının kendisinin karar vereceğini sürekli yinelediğini ifade etti. Ancak Hak, ''Genel Sekreterin bu sürecin şimdi başlaması gerektiğinin altını çizdiğini'' de sözlerine ekledi. BM Genel Sekreteri Ban son günlerde yaptığı açıklamalarda, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in ''Mısır'da halkın sesini dinlemesi gerektiğini, BM'nin, Mısır halkının istekleri yönünde gereken cesur reformları desteklemeye hazır olduğunu ve Mısır'da hem göstericilerin hem de gazetecilerin ifade özgürlüğünün tam anlamıyla korunması gerektiğini'' belirtmişti. Yaklaşık 2 haftadır New York dışında bulunan Genel Sekreterin 47. Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde yarın düzenlenecek Orta Doğu Dörtlüsünün (ABD, BM, AB ve Rusya) toplantısına katılmasının ardından, bu pazar New York'a dönmesi bekleniyor.