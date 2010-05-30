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Dünya

Bangladeş'ten Facebook'a yasak

Bangladeş de İslam dünyasını rahatsız eden karikatürler yüzünden internetteki sosyal paylaşım ağı Facebook'a erişimi yasakladı.

30 Mayıs 2010 03:00

T24 - Bangladeş de İslam dünyasını rahatsız eden karikatürler yüzünden internetteki sosyal paylaşım ağı Facebook'a erişimi yasakladı.

Bangladeş Telekomünikasyon Düzenleme Komisyonu'ndan (BTRC) yapılan açıklamada, "halkın Müslüman çoğunluğunun dini duygularını incittiği" gerekçesiyle siteye erişimin dün gece yasaklandığı belirtildi.

Pakistan geçen hafta benzer bir karar almış, Facebook'un yanı sıra görüntü paylaşım sitesi Youtube'a erişimi de yasaklamıştı.

Hafta ortasında her iki siteye erişime izin veren Pakistan, rahatsız edici karikatürlerin bulunduğunu sayfalara yasağı devam ettirmeye karar vermişti.



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