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"Bangladeş'teki Türk diplomat Rusya'ya sığındı" iddiası

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Ankara’nın üç diplomatın diplomatik pasaportlarını iptal ettiğini açıkladı

12 Ağustos 2016 14:36

Rus haber ajansı Ria Novosti, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Türkiye'nin Ankara'ya çağırdığı üç diplomattan birinin Bangladeş'ten Rusya'ya kaçtığını iddia etti.

Ajansın İngiliz Daily Star gazetesine dayandırarak verdiği habere göre, adı verilmeyen diplomat, Türkiye tarafından Ankara’ya çağrılan üç isim arasında yer alıyor. Rusya’ya kaçan diplomatın ailesini de yanına aldığı iddia ediliyor.

Habere göre Bangladeş Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Ankara’nın üç diplomatın diplomatik pasaportlarını iptal ettiğini açıkladı.

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