-BANGLADEŞ'TE YARIM MİLYON KİŞİ EVSİZ DAKKA (A.A) - 09.10.2010 - Bangladeş'te üç gün süren fırtınalar nedeniyle yarım milyon kişi evsiz kaldı. Yetkililer ve medya kuruluşları, denizde oluştuktan sonra karayı vuran fırtınalarda 15 kişinin öldüğünü, 50 kişinin de kayıp olduğunu belirtti. Yetkililer, önceki gün Bengal Körfezi'nde 200 balıkçının kayıp olduğunun bildirildiğini, ancak balıkçılardan 150'sinin dün kıyılara döndüğünü kaydetti. Hemen her yıl şiddetli fırtınalara maruz kalan Bangladeş'de 2007 yılındaki Sidr kasırgası 3 bin 500 kişinin ölümüne neden olmuş, geçen yılki Aila kasırgasında ise yüzlerce insan hayatını kaybetmişti.