T24 LogoT24 Logo
Dünya

BANGLADEŞ'TE YARIM MİLYON KİŞİ EVSİZ DAKKA (A.A)

09 Ekim 2010 13:28

-BANGLADEŞ'TE YARIM MİLYON KİŞİ EVSİZ DAKKA (A.A) - 09.10.2010 - Bangladeş'te üç gün süren fırtınalar nedeniyle yarım milyon kişi evsiz kaldı. Yetkililer ve medya kuruluşları, denizde oluştuktan sonra karayı vuran fırtınalarda 15 kişinin öldüğünü, 50 kişinin de kayıp olduğunu belirtti.  Yetkililer, önceki gün Bengal Körfezi'nde 200 balıkçının kayıp olduğunun bildirildiğini, ancak balıkçılardan 150'sinin dün kıyılara döndüğünü kaydetti. Hemen her yıl şiddetli fırtınalara maruz kalan Bangladeş'de 2007 yılındaki Sidr kasırgası 3 bin 500 kişinin ölümüne neden olmuş, geçen yılki Aila kasırgasında ise yüzlerce insan hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24