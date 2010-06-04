Bangladeş'te yangın felaketi: 104 ölü

T24- Bangladeş'in başkenti Dakka'da elektrik trafosunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında ölenlerin sayısı 104'e yükseldi.



İtfaiye idaresi yetkililerinden Nazrul İslam, kentin ''eski Dakka'' denilen kesiminde çıkan yangında önce 3 katlı bir binanın alev aldığını, alevlerin daha sonra diğer binalara sıçradığını söyledi. Bu binalardan 87 kişinin kömürleşmiş cesedinin çıkarıldığını ifade eden Nazrul İslam, yangından yaralı olarak kurtulan bazı kişilerin de hastanede hayatını kaybettiğini, halen yaralı sayısının da 100'ü aştığını kaydetti.



DÜĞÜNDE ÖLDÜLER





Binaların birinin üst katta düğün töreni yapıldığı sırada yangına yakalandığını, düğüne katılanların çoğunun ölenler arasında olduğunu belirten Nazrul İslam, yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



Yerel televizyon kanallarından Bangla Vision TV, itfaiye yetkililerine dayandırarak verdiği haberde, yangının en az 20 binaya yayıldığını bildirdi.



Yangın bölgesindeki sokaklara insanların doluştuğunu ifade edilen haberde, sözkonusu kalabalıklar ve sokakların darlığı nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle yürütüldüğü kaydedildi.



Başbakan Şeyh Hasina, yangını öğrenince şok olduğunu bildirerek, hayatını kaybedenlerin yakınların başsağlığı diledi. Hasina, yaralılara gerekli tüm tıbbi yardımın yapılması için talimat verdiğini belirtti.