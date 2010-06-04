T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bangladeş'te yangın felaketi: 104 ölü

Bangladeş en az 104 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketi ile sarsıldı.

04 Haziran 2010 03:00

T24- Bangladeş'in başkenti Dakka'da elektrik trafosunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında ölenlerin sayısı 104'e yükseldi.


İtfaiye idaresi yetkililerinden Nazrul İslam, kentin ''eski Dakka'' denilen kesiminde çıkan yangında önce 3 katlı bir binanın alev aldığını, alevlerin daha sonra diğer binalara sıçradığını söyledi. Bu binalardan 87 kişinin kömürleşmiş cesedinin çıkarıldığını ifade eden Nazrul İslam, yangından yaralı olarak kurtulan bazı kişilerin de hastanede hayatını kaybettiğini, halen yaralı sayısının da 100'ü aştığını kaydetti.


DÜĞÜNDE ÖLDÜLER


Binaların birinin üst katta düğün töreni yapıldığı sırada yangına yakalandığını, düğüne katılanların çoğunun ölenler arasında olduğunu belirten Nazrul İslam, yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.


Yerel televizyon kanallarından Bangla Vision TV, itfaiye yetkililerine dayandırarak verdiği haberde, yangının en az 20 binaya yayıldığını bildirdi.


Yangın bölgesindeki sokaklara insanların doluştuğunu ifade edilen haberde, sözkonusu kalabalıklar ve sokakların darlığı nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle yürütüldüğü kaydedildi.


Başbakan Şeyh Hasina, yangını öğrenince şok olduğunu bildirerek, hayatını kaybedenlerin yakınların başsağlığı diledi. Hasina, yaralılara gerekli tüm tıbbi yardımın yapılması için talimat verdiğini belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24